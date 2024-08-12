Voyah Passion получит новую гибридную установкуу с турбиной

Voyah поменяет двигатели ожидаемому в России седану Passion. Из открытой базы Минпромторга Китая следует, что на подходе модернизированный гибрид с другой силовой установкой. Пиковая отдача Voyah Passion PHEV увеличится с 530 до 571 лошадиной силы, причём поменяются и бензиновая «турбочетвёрка» 1.5, и передний электромотор. Данных об аккумуляторной батарее нет, но скорее всего литий-ионные ячейки ёмкостью 43 киловатт-часа останутся без изменений.

Россиянам гибридный Voyah Passion предложат до конца 2024 года, вероятно, у нас продажи начнутся с «прошлогодней» версии с запасом хода до 1260 километров и автономностью на электротяге до 262 километров. Пиковая отдача такого седана — 530 лошадиных сил и 810 Нм, а обновлённый вариант должен быть на восемь процентов производительнее.

Известно, что бензиновый турбомотор станет мощнее на 10 киловатт (150 лошадиных сил против 136), а передний электродвигатель прибавит 20 киловатт (со 177 до 204 лошадиных сил). Задний электродвигатель останется при своих (218 лошадиных сил). Внешних изменений не ожидается; новый бизнес-седан по-прежнему предложат с пятиместным или четырёхместным VIP-салоном.

В России уже официально предлагается электрический Voyah Passion, причём рекомендуемых розничных цен в открытом доступе нет. Машины из наличия стоят у дилеров от 5,8 до 9,8 миллиона рублей и продаются с дисконтом: модель не очень популярна, и в салонах остаются экземпляры 2023 года выпуска.