Поворот налево с трамвайных путей: как правильно выполнять маневр

Во многих крупных городах есть улицы, по которым проложены рельсы для передвижения трамваев. Трамвайные пути могут граничить с проезей частью сбоку либо находиться посредине дороги.

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Незнание правил проезда через трамвайные пути может привести к последствиям: штрафам, изъятию в/у, аварии и даже лишению свободы. В материале разбираемся, когда возможен поворот налево через трамвайные пути, как его осуществлять и что будет, если нарушить ПДД при выполнении маневра.

Что такое трамвайные пути

В ПДД нет отдельного понятия «трамвайные пути». Однако из определения термина «дорога» следует, что они являются ее частью.

Трамвайные пути в первую очередь предназначены для рельсового транспорта, но в иногда по ним могут ездить и безрельсовые ТС.

Правила проезда через трамвайные пути

Автомобили могут передвигаться по трамвайным рельсам попутного направления. В п 9.6 ПДД говорится, что маневр допускается, если рельсы находятся слева на том же уровне, что и автодорога.

Заезжать на пути для рельсового транспорта разрешается, если:

отсутствуют свободные полосы;на дороге имеется препятствие и его надо объехать;нужно повернуть влево либо развернуться.

Машины при совершении маневра не должны препятствовать движению трамвая.

Выезд на трамвайные пути запрещается:

при повороте направо;при наличии запрещающей (сплошной) разметки 1.1, разметки 1.18;при наличии указателей 5.15.1 и 5.15.2, сообщающих, в каком направлении можно двигаться по полосе.

Также машинам нельзя заезжать на пути противоположного (встречного) направления и на рельсы, находящиеся справа, выше или ниже уровня автодороги.

Когда возможен поворот налево с трамвайных путей

По п. 8.5 ПДД, поворот налево возможен с трамвайных путей, располагающихся слева и наравне с автодорогой, если на перекрестке нет разметки 1.18 и знаков 5.15.1 или 5.15.2.

Как выполнить поворот налево через трамвайные пути

Рассмотрим, как совершается поворот налево с трамвайных путей на перекрестке и вне него.

Поворот с трамвайных путей на перекрестке

Если перекресток оборудован знаками 5.15.1, 5.15.2 или разметкой 1.18, то поворачивать в левую сторону нужно из того ряда, из которого возможно движение в этом направлении. Выезжать на рельсы запрещено.

Если знаков и разметки нет, надо:

убедиться, что перестроение и поворот налево с трамвайных путей попутного направления не помешают трамваю, который движется попутно;перестроиться в крайний левый ряд, заняв перед перекрестком рельсы попутного направления;пропустить встречный поток и совершить левый поворот с трамвайных путей.

Важно! На перекрестках без разметки и знаков движения по полосам поворот в левую сторону выполняется только через трамвайные пути, иначе это приравнивается к нарушению ПДД.

Поворот с трамвайных путей на регулируемом перекрестке

На перекрестках, оборудованных светофорами, поворот налево через трамвайные пути осуществляется по правилам п. 13.6 ПДД:

Если светофор или регулировщик разрешает двигаться и трамваям, и машинам, приоритет имеет трамвай, независимо от того, в какую сторону движется. Например, если авто поворачивает налево, а попутный трамвай – прямо, машина должна его пропустить.Если трамвай едет в направлении стрелки, которая горит одновременно с запрещающим сигналом светофора главной секции, то приоритет имеет ТС, которые едут с других направлений на зеленый свет основной секции.

Поворот с трамвайных путей на нерегулируемом перекрестке

На нерегулируемых перекрестках преимущественное право на движение всегда имеет трамвай (п. 13.9 ПДД). Исключением являются случаи, когда он едет по второстепенной дороге, а безрельсовое ТС – по главной.

Поворот с трамвайных путей вне перекрестка

Чтобы повернуть налево вне перекрестка, не нужно занимать трамвайные рельсы. Согласно п. 8.8 ПДД, прежде чем повернуть, нужно пропустить все встречные ТС, а также попутные трамваи. Данное правило не действует в ситуациях, когда трамвай покидает депо (п. 18.1 ПДД).

Штраф за поворот налево с трамвайных путей

За нарушение правил поворота налево через трамвайные пути предусмотрены различные санкции. Наказание зависит от пункта правил, по которому совершено правонарушение.

Статья КоАПНарушениеНаказаниест. 12.15 ч. 3 Объезд препятствия с выездом на встречные трамвайные путиШтраф 1000-1500 рублейст. 12.15 ч. 4 Выезд на трамвайные рельсы встречного направленияШтраф 5 000 рублей или изъятие в/у на 4-6 месяцевст. 12.15 ч. 5 Повторный выезд на трамвайные рельсы встречного направленияЛишение в/у на 1 год или штраф 5 000 рублей, если нарушение выявит камераст. 12.16 ч. 1 Создание помехи попутным трамваям при выезде на трамвайные рельсыШтраф 500 рублейст. 12.16 ч. 1Выезд на пути через сплошную линиюПредупреждение или штраф 500 рублей

В первые 20 дней оплата штрафов ГИБДД возможна со скидкой 50%. После погашения задолженности на e-mail приходит квитанция, данные автоматически передаются в Госавтоинспекцию.

Если по вине водителя на трамвайных путях произойдет ДТП, в зависимости от тяжести происшествия его могут оштрафовать или лишить свободы. Отдельный штраф придется заплатить за простой вагонов.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли поворачивать налево с трамвайных путей?

Поворот с трамвайных путей налево по правилам возможен только при соблюдении следующих условий.

Если попутные трамвайные пути находятся на одном уровне с проезжей частью.Если нет указателей 5.15.1 и 5.15.2 и разметки 1.18.

При повороте автомобили не должны мешать трамваю.

С какой полосы надо поворачивать, если есть трамвайные пути?

Если трамвайные пути располагаются на том же уровне, что и проезжая часть, поворот налево осуществляется с трамвайных путей попутного направления, так как они считаются крайней левой полосой. Маневр разрешен при отсутствии знаков «Движение по полосам». Если указатели имеются, поворачивать налево нельзя.

Разрешена ли езда по трамвайным путям попутного направления со сплошной линией разметки?

Пересечение сплошной линии, отделяющей трамвайные пути от остальной дороги, запрещается, иначе последует наказание по ст. 12.16 КоАП РФ. При первом нарушении это будет предупреждение, при повторном – штраф на сумму 500 рублей.

Можно ли разворачиваться через трамвайные пути?

Разворот разрешен при отсутствии знаков запрета, а также если разметка разрешает совершить маневр. Сначала нужно пропустить трамвай, встречные машины и другие авто с приоритетом и только после этого развернуться из крайней левой полосы, то есть с трамвайных путей попутного направления.

Можно ли выезжать на трамвайные пути встречного направления?