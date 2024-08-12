J.D. Power составило рейтинг самых качественных электрокаров и гибридов из КНР

Агентство J.D. Power China опросило около десяти тысяч владельцев новых электрокаров и гибридов (эксплуатация от двух месяцев до полугода), составив рейтинг надёжности автомобилей, исходя из количества проблем на 100 машин (Problem Per Vehicle, или PP100). И выводы неутешительные.

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Пользователям предлагалось оценить свои автомобили по основным категориям, таким как внешность, в том числе качество кузовных панелей, салон, сиденья, экраны, мультимедийная система, силовую установку и ездовые качества, электронные помощники, климат-контроль.

Общий вывод исследования: качество автомобилей деградирует год от года, что объясняется высокой конкуренцией на рынке и стремлением каждого игрока "переплюнуть" другого, предложив клиенту больше в ущерб качеству. За это уже "получил" от своих коллег глава Li Auto Ли Сян, которого обвинили в первую очередь в заботе о наживе, а не в стремлении сделать китайский автопром самым прорывным и технологичным в мире.

Самым качественным по итогам исследования J.D. Power China стал Zeekr 001, у которого 171 балл. На второй позиции оказался флагманский Li Auto L9 (174 балла), третье место занял Nio ES8 (177 баллов). Частично версию о снижении качества в погоне за количеством подтверждает то, что BYD Song Plus EV оказался худшим - 248 проблем на каждые сто машин, чуть лучше дела у гибридной версии этой же модели - 242 балла. BYD, напомним, один из крупнейших автопроизводителей, наращивающих флот собственных ролкеров для увеличения экспорта, а также демпингующих ради того, чтобы обойти других крупных мировых игроков.

Компания Zeekr стала лидером среди массовых брендов, выпускающих автомобили на новой энергии. За ней следуют Xpeng, Li Auto, Aito и Voyah. Tesla расположилась на восьмой строчке рейтинга.