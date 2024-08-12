"АГР" перезапустила бывший завод Volkswagen в Калуге

Компания "АГР" начала выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen, расположенном в Калуге. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов на заседании правительства, заявив, что на предприятии до конца года произведут 27 тысяч машин. Его слова приводит "Интерфакс".

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Что за автомобили начали выпускать на калужском заводе, Попов не уточнил. До весны 2022 года немецкий концерн производил на этой площадке Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, также здесь расположен завод по производству двигателей мощностью до 150 тысяч единиц продукции в год.

"АГР" также владеет заводом в Санкт-Петербурге, который ранее принадлежал Hyundai Motor и назывался "ХММР". После ухода корейской компании и рестарта мощностей был начат выпуск популярных моделей Hyundai и Kia под другим брендом - Solaris. В настоящее время в модельной линейке Solaris есть автомобили, которые знакомы россиянам как Solaris седан, Hyundai Creta, Kia Rio седан и Kia Rio X.

Ранее "РГ" рассказывала, что AGR Automotive Group зарегистрировала в России товарный знак Agron, предположив, что под одноимённым брендом по аналогии с Hyundai и Kia в Россию вернутся популярные Volkswagen, однако для этого необходимо наладить поставки соответствующих компонентов.