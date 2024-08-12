"АГР" перезапустила бывший завод Volkswagen в Калуге
Компания "АГР" начала выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen, расположенном в Калуге. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов на заседании правительства, заявив, что на предприятии до конца года произведут 27 тысяч машин. Его слова приводит "Интерфакс".
Что за автомобили начали выпускать на калужском заводе, Попов не уточнил. До весны 2022 года немецкий концерн производил на этой площадке Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, также здесь расположен завод по производству двигателей мощностью до 150 тысяч единиц продукции в год.
"АГР" также владеет заводом в Санкт-Петербурге, который ранее принадлежал Hyundai Motor и назывался "ХММР". После ухода корейской компании и рестарта мощностей был начат выпуск популярных моделей Hyundai и Kia под другим брендом - Solaris. В настоящее время в модельной линейке Solaris есть автомобили, которые знакомы россиянам как Solaris седан, Hyundai Creta, Kia Rio седан и Kia Rio X.
Ранее "РГ" рассказывала, что AGR Automotive Group зарегистрировала в России товарный знак Agron, предположив, что под одноимённым брендом по аналогии с Hyundai и Kia в Россию вернутся популярные Volkswagen, однако для этого необходимо наладить поставки соответствующих компонентов.