На форуме «Армия-2024» показали новый внедорожник

В рамках только что открывшегося форума "Армия-2024" был представлен "новый капотный внедорожник".

© Российская Газета

Автомобиль имеет габаритную длину около пяти метров, клиренс 250 мм, может преодолевать броды глубиной до метра.

Двигатель - дизель, отдача которого может составлять до 150 л.с., он агрегатирован 6-ступенчатой МКП, колёсная формула - 4х4. Спереди установлена независимая пружинная подвеска, сзади - рессоры.

Салон автомобиля приближен к гражданскому: установлены современная приборная панель с экраном между аналоговыми шкалами спидометра и тахометра, мультимедиа с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, электронные активаторы режимов трансмиссии. В отделке применены искусственная кожа и ткань, в дверях присутствуют мягкие вставки с прострочкой.

© Российская газета

На втором ряду установлены три раздельных кресла, третий ряд не предусмотрен, поэтому для перевозки багажа доступен большой объём в багажнике.

Новый капотный внедорожник позиционируется как мультифункциональное транспортное средство для перевозки личного состава, доставки различных грузов и буксировки прицепов по всем видам дорог и местности, а также для обеспечения повседневной деятельности военных должностных лиц различных звеньев.