В Москве сократилось число ДТП с участием водителей-новичков

В московском ГАИ рассказали о снижении аварий с начинающими водителями. Так, за семь месяцев этого года в столице отмечено снижение ДТП, совершенных водителями, недавно севшими за руль, на 11,1%.

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Число летальных ДТП также уменьшилось на 15,4%, а раненых — на 11,4%.

Всего за семь месяцев в Москве произошло 225 ДТП по вине водителей со стажем управления автомобилями до двух лет. В результате этих аварий погибли 11 человек, 264 получили травмы разной степени тяжести, сообщают «Известия».

В ГАИ отмечают, что начинающие водители часто переоценивают свое мастерство за рулём, что также отражается на статистике. Начинающим автомобилистам в ведомстве посоветовали развивать скорость реакции — важный навык в непредвиденных ситуациях.

Ранее стало известно, что в Москве хотят увеличить штрафы для самокатов до 100 тысяч рублей. Столичный департамент транспорта направил сервисам аренды самокатов письмо, в котором предложено ужесточить ответственность для пользователей кикшеринга за езду на СИМ вдвоём и передачу управления детям.