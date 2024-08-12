Эксперт рассказал, почему Jetour T2 лучше Haval Dargo X

На рынке сейчас пользуются популярностью кроссоверы с амбициями внедорожников Jetour T2 и Haval Dargo X. Журнал «За рулем» провел их тестирование, назвав плюсы и минусы обеих моделей.

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Так, Jetour T2 оснащается турбомотором на 245 л.с., когда Haval Dargo X получил менее мощный 192-сильный двигатель. У обоих автомобилей «робот» с двумя сцеплениями и полноприводная трансмиссия. В ходе тестирования модели хорошо показали себя при подъеме в гору — смогли взобраться и не перегрелись.

При диагональном вывешивании победил Haval Dargo X с принудительной блокировкой задней оси, тогда как электронно-управляемая конструкция T2 оказалась менее эффективной.

Однако Т2 выходит в победители благодаря геометрической проходимости: у машины больше клиренс и угол въезда, есть металлическая защита снизу. Также у Jetour больший ход подвески, поэтому поездка получается «мягкой».

«Ехать по извилистым дорожкам на Dargo X интереснее», — добавил автоэксперт Юрий Тимкин.

По его словам, плавность хода машины сопоставима с Т2, но по буграм она проезжает с грохотом и тряской.

«Т2 вышел победителем. Он быстрее, у него лучше «геометрия», да и интерьер попородистей. Хорошая машина, но уж больно дорогая. Dargo по баллам проиграл самую малость, а дешевле почти на полмиллиона - весомый аргумент!» — подытожил специалист.

До этого россиянам назвали восемь самых надежных автомобилей. Говоря о полноприводных кроссоверах, автоэксперт порекомендовал «вполне достойный» Toyota RAV4. Однако иногда у машины возникают проблемы с вариатором, который плохо выдерживает бездорожье. Также эксперт посоветовал обратить внимание на кроссовер Kia Sportage (2016–2021).

По словам специалиста, среди внедорожников надежным вариантом будет Suzuki Jimny, чей маленький мотор не имеет возможности навредить трансмиссии. Минимальный набор электроники при этом хорошо справляется со всеми задачами. Автоэксперт добавил, что к этой модели близок кроссовер Vitara с полным приводом. У него есть надежная подвеска, которая позволяет ездить по бездорожью несколько быстрее, чем рекомендуется.