Компания Ikon Tyres поставит на рынок России рекордное количество шин

Компания Ikon Tyres из Всеволожска (принадлежит концерну «Татнефть») намерена поставить рекордное количество шин на российский рынок. Об этом на пресс-конференции сообщил глава организации Андрей Пантюхов.

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«Не секрет, что российский рынок расширяется за счет китайских моделей. Некоторых размеров не было на российском рынке, и в прошлом году мы занялись такими шинами и скоро они появятся в продаже. Многие знают, что, к примеру, размер 245/45R20 популярен на китайских машинах, мы освоили его первыми», — заявил он.

При этом отмечается, что сейчас мощности Ikon Tyres загружены лишь на 50% из-за выпадания экспортных направлений, которые были доступны бывшему собственнику Nokian Tyres. Однако сейчас у производителя нет ограничений по квотам на российский рынок. Благодаря этому компания направит на отечественный рынок рекордное число покрышек.

До этого сообщалось, что шины российского производства не уступают иностранным. Таким мнением поделился автоэксперт Никита Гудков, который посетил шинный завод компании Ikon. По его словам, базовые шины Ikon Eco 3 в использовании проявляют себя гораздо лучше, чем бюджетные китайские. Гудков добавил, что компания собирается наладить поставки за рубеж, в том числе в Казахстан и Узбекистан. По его словам, доминирования Китая на рынке покрышек в РФ не предвидится.