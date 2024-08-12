Эксперты рассказали, как мошенники «разводят» водителей на дорогах

Мошенники не устают придумывать все новые и новые способы "развода" автовладельцев. Эксперты отрасли объяснили, как распознать и избежать обмана.

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Так, член Общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов рассказал "Автовзгляду", что преступники теперь устраивают "хитрые" ДТП, подставляя жертву так, чтобы самим быть признанными невиновной стороной. А если у второго водителя нет полиса ОСАГО, отсудить у него крупную сумму.

Эксперт отмечает, что чаще всего практикуют подставы при перестроении, при съезде с кругового перекрестка с не крайней правой полосы.

Руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказывает, что к водителю после ДТП подходят незнакомцы и просят подписать так называемый договор цессии. То есть уступить им право требования выплат со страховой компании. В обмен на это они предлагают небольшую сумму денег на ремонт машины.

Если человек соглашается, то потом выясняется, что от его имени подправили документы об аварии и через суд получили большую сумму возмещения вместе со штрафами и пенями от страховой компании. Ясно, что все деньги уходят "помощнику", а штрафы и пени остаются автовладельцу, который повелся на эту уловку.

В итоге налоговая взыскивает долг с автовладельца, а страховая подает на него в суд из-за поддельных документов. Так что, как отмечает Лазарева, не надо подписывать документы с неизвестными.

Ранее "РГ" рассказывала о другой схеме мошенничества. На участке, где можно двигаться с высокой скоростью, но при этом отсутствуют камеры, кладется булыжник, одна из сторон которого превышает 15 см.

В темное время суток серый камень плохо различим. Если водитель наедет на него колесом, то скорее всего пробьет покрышку и сомнет штампованный диск.

Если булыжник пройдет между колес, то раздастся сильный грохот. При любом варианте водитель встанет на обочину.

В этот момент на дороге появится эвакуатор, владелец которого непременно предложит свои услуги по транспортировке до ближайшей мастерской. Не забудет он рассказать и пару-тройку устрашающих историй про вытекшее масло и прочие неприятности.

В мастерской постараются сделать так, чтобы ремонт вышел подороже. Встреча с булыжником может обойтись несколькими десятками тысяч.