В аэропорту Лос-Анджелеса заметили неизвестный Porsche

В аэропорту Лос-Анджелеса сфотографировали загадочный Porsche. Внешне купе наминает редчайший GT1 Straßenversion — и по неофициальной информации, является современной интерпретацией этого суперкара, созданной британской фирмой Tuthill Porsche. Подробностей пока нет, всё на уровне слухов. Премьера новинки cостоится через несколько дней в рамках Monterey Car Week.

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Сфотографированный в аэропорту Лос-Анджелеса автомобиль не имеет отношения ни к Porsche, ни к RML Group. По слухам, перед нами очередной проект Tuthill Porsche, который мастерская представит на мероприятии The Quail, A Motorsports Gathering через несколько дней. Предположительно двухдверка основана на Porsche 911 поколения 993 (1994—1998) и создана под вдохновением от GT1 Straßenversion. Других подробностей пока нет.

Фирма Tuthill Porsche реставрирует классические спорткары, строит гоночные машины и сотрудничает с Singer Vehicle Design. Именно она помогла создать умопомрачительный Singer All-Terrain Competition Study, который без доработок можно выставлять на Baja 1000 или «Дакар». Британцы также участвовали в постройке 1400-сильного Hoonipigasus Кена Блока. В общем, опыта у них столько, что новый суперкар чем-нибудь, да удивит.

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Оригинальный GT1 почти не имел общих деталей с обычным 911. Ради омологации гоночного прототипа было построено 25 дорожных машин с дефорсированной до 544 лошадиных сил и 600 Нм оппозитной «шестёркой» 3.2. Задняя часть у них была от Porsche 962, у пяти образцов фары мимикрировали под 993-й, у 20 — под 996-й. По паспорту разгон до ста у GT1 Straßenversion занимал 3,9 секунды, а максималка составляла 308 километров в час.