Не для пенсионеров: быстрые и нескучные Volvo
«Volvo — скучнейшие автомобили. На них в основном ездят дачники, всякие унылые типы и пожилые люди» — гласят порядком надоевшие стереотипы. Конечно, в летописях марки хватает «релаксантов» для спокойного передвижения — это глупо отрицать. Но встречаются и исключения. Я уже десять лет верен своей почти олдскульной S60 2.5 Turbo AWD первого поколения и смею заверить — с ней весело и летом, и зимой, ведь полноприводник с пятицилиндровым турбомотором не может быть «овощным» по определению. Наддувная «шестидесятка» — далеко не единственный пример, когда шведы сделали вполне бодрую и даже немного фановую машину. В подтверждение мы выбрали десятку отнюдь не занудных Volvo из разных эпох.