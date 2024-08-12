$89.95+1.9696.69+1.50
Войти в почту

Не для пенсионеров: быстрые и нескучные Volvo

Slide 1 of 25
Volvo 1800 E/1800 ES. Гран-турер 1961–1973 годов красив как Аполлон! Автор дизайна — Пелле Петтерсон, художник итальянского ателье Pietro Frua и по удивительному стечению обстоятельств сын инженера Volvo Хелмера Петтерсона. Сначала сборку разместили на заводе английской фирмы Jensen, но из-за проблем с качеством процесс пришлось перенести в Швецию. Наиболее быстроходный вариант 1800 E (от Einspritzung, впрыск топлива) появился в 1970-м и вопреки названию оснащался двухлитровым B20E мощностью 132 л.с. С ним изящная двухдверка набирает сотню за 9,5 секунд. Максимальная скорость — около 190 км/ч. В отличие от предыдущих итераций на задней оси устанавливались не барабанные, а дисковые тормоза.
1/20
Volvo 1800 E/1800 ES. Гран-турер 1961–1973 годов красив как Аполлон! Автор дизайна — Пелле Петтерсон, художник итальянского ателье Pietro Frua и по удивительному стечению обстоятельств сын инженера Volvo Хелмера Петтерсона. Сначала сборку разместили на заводе английской фирмы Jensen, но из-за проблем с качеством процесс пришлось перенести в Швецию. Наиболее быстроходный вариант 1800 E (от Einspritzung, впрыск топлива) появился в 1970-м и вопреки названию оснащался двухлитровым B20E мощностью 132 л.с. С ним изящная двухдверка набирает сотню за 9,5 секунд. Максимальная скорость — около 190 км/ч. В отличие от предыдущих итераций на задней оси устанавливались не барабанные, а дисковые тормоза. 
© motor.ru
Под конец выпуска линейку пополнил шутинг-брейк 1800 ES, одно из красивейших творений в истории Volvo. Забавный факт: шведы называют универсал Fiskbilen («рыбный фургон»), а немцы — Schneewittchensarg, что в переводе означает… «гроб Белоснежки». ES — редкий автомобиль, особенно на фоне купе. Выпущено 8078 «рыбных фургонов» и свыше 39 тысяч двухдверок.
2/20
Под конец выпуска линейку пополнил шутинг-брейк 1800 ES, одно из красивейших творений в истории Volvo. Забавный факт: шведы называют универсал Fiskbilen («рыбный фургон»), а немцы — Schneewittchensarg, что в переводе означает… «гроб Белоснежки». ES — редкий автомобиль, особенно на фоне купе. Выпущено 8078 «рыбных фургонов» и свыше 39 тысяч двухдверок. 
© motor.ru
Volvo 242 Turbo. Двухдверная «баржа» славится фантастической надежностью и живучестью, но со скоростью ее тяжеловесный облик никак не ассоциируется. А ведь машина ого-го! Она очень успешно выступала в шоссейно-кольцевых первенствах — в 1985 году стала чемпионом ETCC (European Touring Car Championship) и немецкого DTM. Вдобавок дважды выиграла 24-часовой марафон на бельгийском автодроме Circuit Zolder. Дорожная версия с наддувом получила славу «слипера» или, если по-нашему, «волка в овечьей шкуре».
3/20
Volvo 242 Turbo. Двухдверная «баржа» славится фантастической надежностью и живучестью, но со скоростью ее тяжеловесный облик никак не ассоциируется. А ведь машина ого-го! Она очень успешно выступала в шоссейно-кольцевых первенствах — в 1985 году стала чемпионом ETCC (European Touring Car Championship) и немецкого DTM. Вдобавок дважды выиграла 24-часовой марафон на бельгийском автодроме Circuit Zolder. Дорожная версия с наддувом получила славу «слипера» или, если по-нашему, «волка в овечьей шкуре». 
© motor.ru
Volvo 242 Turbo со 157-сильной наддувной «четверкой» 2,1 литра достаточно девяти секунд, на ускорение до 100 км/ч — фактически на уровне Chevrolet Camaro Z28 тех лет. Этот же двигатель превратил универсал 245 Turbo (на фото) в быстрейший грузопассажирский автомобиль тех лет с максималкой свыше 190 км/ч.
4/20
Volvo 242 Turbo со 157-сильной наддувной «четверкой» 2,1 литра достаточно девяти секунд, на ускорение до 100 км/ч — фактически на уровне Chevrolet Camaro Z28 тех лет. Этот же двигатель превратил универсал 245 Turbo (на фото) в быстрейший грузопассажирский автомобиль тех лет с максималкой свыше 190 км/ч. 
© motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Volvo 780. Кто-то скажет, что купе 780 чересчур элегантное для Volvo восьмидесятых и окажется прав. Нутро нордическое, а антураж итальянский! Дизайн — результат праведных трудов Марка Дешампа, главного художника из ателье Bertone. Получилось поистине вне времени! Кстати, сборкой тоже занималась карроцерия.
5/20
Volvo 780. Кто-то скажет, что купе 780 чересчур элегантное для Volvo восьмидесятых и окажется прав. Нутро нордическое, а антураж итальянский! Дизайн — результат праведных трудов Марка Дешампа, главного художника из ателье Bertone. Получилось поистине вне времени! Кстати, сборкой тоже занималась карроцерия. 
© motor.ru
Двухдверка делит платформу со знаменитыми «квадратными» седанами и универсалами 700-й серии. Колесная база такая же (2770 мм). Под капотом 2,0- и 2,3-литровые бензиновые «турбочетверки». Одни из самых желанных и редких Volvo 780 (порядка 165 экземпляров) — с 200-сильным двухлитровым 16-клапанником для итальянского рынка. Альтернативой наддувным агрегатам выступал V6 объемом 2,8 литра. Ну а тем, кто ставил экономичность выше стиля предлагался рядный шестицилиндровый турбодизель «два и четыре». С 1985 по 1990 год построено 8518 штук.
6/20
Двухдверка делит платформу со знаменитыми «квадратными» седанами и универсалами 700-й серии. Колесная база такая же (2770 мм). Под капотом 2,0- и 2,3-литровые бензиновые «турбочетверки». Одни из самых желанных и редких Volvo 780 (порядка 165 экземпляров) — с 200-сильным двухлитровым 16-клапанником для итальянского рынка. Альтернативой наддувным агрегатам выступал V6 объемом 2,8 литра. Ну а тем, кто ставил экономичность выше стиля предлагался рядный шестицилиндровый турбодизель «два и четыре». С 1985 по 1990 год построено 8518 штук. 
© motor.ru
Volvo 850 T5-R/850 R. Серия 800 с поперечной компоновкой открыла новую главу в истории Volvo. Ну а «эрки» — украшение гаммы и самобытное явление в мире «слиперов». На создание T-5R 1995 года у команды разработчиков были символические девять месяцев. В качестве основы выступила шустрая 225-сильная 850 Turbo. Измененная прошивка электронного управляющего блока и чуть увеличенное давление турбонагнетателя позволило выжать 243 л.с. и 340 Нм. Сюда бы полный привод, но увы — ведущие колеса передние. Одними из самых редких среди T-5R считаются четырехдверки зеленого цвета — 329 экземпляров. Для сравнения, универсалов в таком колере 1582 единицы. Особенно известны харизматичные «сараи» лимонной расцветки, как на фото.
7/20
Volvo 850 T5-R/850 R. Серия 800 с поперечной компоновкой открыла новую главу в истории Volvo. Ну а «эрки» — украшение гаммы и самобытное явление в мире «слиперов». На создание T-5R 1995 года у команды разработчиков были символические девять месяцев. В качестве основы выступила шустрая 225-сильная 850 Turbo. Измененная прошивка электронного управляющего блока и чуть увеличенное давление турбонагнетателя позволило выжать 243 л.с. и 340 Нм. Сюда бы полный привод, но увы — ведущие колеса передние. Одними из самых редких среди T-5R считаются четырехдверки зеленого цвета — 329 экземпляров. Для сравнения, универсалов в таком колере 1582 единицы. Особенно известны харизматичные «сараи» лимонной расцветки, как на фото. 
© motor.ru
В 1996 году дебютировал 850 R, суть прокачанная T-5R. «Турбопятерка» объемом 2,3 литра в сочетании с механической коробкой передач укомплектована более производительным нагнетателем TD04HL-16T, кастомным выпускным коллектором и интеркулером. На выходе 250 л.с. и 350 Нм. При наличии «автомата» — 240 л.с. и 330 Нм. И снова только передний привод. С механической КП «эрка» достигает 100 км/ч менее чем за семь секунд и развивает 255 км/ч. Схожими параметрами обладает S70 R, наследник 850 R.
8/20
В 1996 году дебютировал 850 R, суть прокачанная T-5R. «Турбопятерка» объемом 2,3 литра в сочетании с механической коробкой передач укомплектована более производительным нагнетателем TD04HL-16T, кастомным выпускным коллектором и интеркулером. На выходе 250 л.с. и 350 Нм. При наличии «автомата» — 240 л.с. и 330 Нм. И снова только передний привод. С механической КП «эрка» достигает 100 км/ч менее чем за семь секунд и развивает 255 км/ч. Схожими параметрами обладает S70 R, наследник 850 R. 
© motor.ru
Volvo S60 R/V70R. Замечательный спорткар из палитры первых «шестидесяток» в форм-факторе седана и универсала — отнюдь не конкурент яростной BMW M3, а комфортабельный экспресс для любой погоды. Пятицилиндровый 2,5-литровый агрегат доработан: другая головка блока цилиндров, распредвалы, поршни и выпускной коллектор. Вместо турбины Mitsubishi применяется KKK с давлением до 1 бар. Подвеска с полуактивными амортизаторами Four-C (режимы — Comfort, Sport и Advanced), привод полный с муфтой Haldex.
9/20
Volvo S60 R/V70R. Замечательный спорткар из палитры первых «шестидесяток» в форм-факторе седана и универсала — отнюдь не конкурент яростной BMW M3, а комфортабельный экспресс для любой погоды. Пятицилиндровый 2,5-литровый агрегат доработан: другая головка блока цилиндров, распредвалы, поршни и выпускной коллектор. Вместо турбины Mitsubishi применяется KKK с давлением до 1 бар. Подвеска с полуактивными амортизаторами Four-C (режимы — Comfort, Sport и Advanced), привод полный с муфтой Haldex. 
© motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

S60 R и V70 R (на фото) — не вальяжные диваны со спортивными нотками, а боеспособные машины. На тестах американского журнала Car and Driver седан продемонстрировал боковые перегрузки 0,88 g, на 0,1 лучше, чем BMW M3. С шестиступенчатой механической коробкой передач разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) уложился в 5,5 секунды, прохождение «квотера» — в 14 секунд. Разумеется, не стоит ожидать подобной прыти от «автоматных» Volvo.
10/20
S60 R и V70 R (на фото) — не вальяжные диваны со спортивными нотками, а боеспособные машины. На тестах американского журнала Car and Driver седан продемонстрировал боковые перегрузки 0,88 g, на 0,1 лучше, чем BMW M3. С шестиступенчатой механической коробкой передач разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) уложился в 5,5 секунды, прохождение «квотера» — в 14 секунд. Разумеется, не стоит ожидать подобной прыти от «автоматных» Volvo. 
© motor.ru
Volvo S60 T6/V60 T6. Модификация с литерой R в следующей серии «шестидесяток» отсутствовала, ее заменила концептуально схожая S60 T6. На сей раз шведы пошли еще дальше и щедро одарили передставителя размерного класса D рядным шестицилиндровым турбодвигателем объемом 3,0 литра. В стандартной вариации — 304 л.с. и 440 Нм, а с коррекцией программы управления от придворного тюнинг-ателье Polestar — 329 л.с.
11/20
Volvo S60 T6/V60 T6. Модификация с литерой R в следующей серии «шестидесяток» отсутствовала, ее заменила концептуально схожая S60 T6. На сей раз шведы пошли еще дальше и щедро одарили передставителя размерного класса D рядным шестицилиндровым турбодвигателем объемом 3,0 литра. В стандартной вариации — 304 л.с. и 440 Нм, а с коррекцией программы управления от придворного тюнинг-ателье Polestar — 329 л.с. 
© motor.ru
Те, кто когда-либо ездил на эмоциональной и при этом практичной «тэ-шестой» вряд ли ее забудут. Она отлично стоит на дороге и радует темпераментом. После рестайлинга автоматическая КП с новой программой смены передач подрулевыми лепестками в режиме Sport помогла улучшить динамику: 5,9 и 6,0 секунды для S60 и V60 соответственно.
12/20
Те, кто когда-либо ездил на эмоциональной и при этом практичной «тэ-шестой» вряд ли ее забудут. Она отлично стоит на дороге и радует темпераментом. После рестайлинга автоматическая КП с новой программой смены передач подрулевыми лепестками в режиме Sport помогла улучшить динамику: 5,9 и 6,0 секунды для S60 и V60 соответственно. 
© motor.ru
Volvo XC90 V8. Кроссовер первого поколения — надежный партнер спокойного и уравновешенного водителя. Одни пользователи ценят его безопасность и комфорт, другие не во восторге от ездовых манер. Якобы, очень уж «девяностик» пенсионерский. Назвать подобным образом XC90 с 4,4-литровым атмосферным алюминиевым V8 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач язык не повернется. На двигателе стоит автограф компании Yamaha. Она же, напомним, в свое время помогала Toyota и Ford с моторами для разных «зажигалок».
13/20
Volvo XC90 V8. Кроссовер первого поколения — надежный партнер спокойного и уравновешенного водителя. Одни пользователи ценят его безопасность и комфорт, другие не во восторге от ездовых манер. Якобы, очень уж «девяностик» пенсионерский. Назвать подобным образом XC90 с 4,4-литровым атмосферным алюминиевым V8 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач язык не повернется. На двигателе стоит автограф компании Yamaha. Она же, напомним, в свое время помогала Toyota и Ford с моторами для разных «зажигалок». 
© motor.ru
Не сказать, что первый восьмицилиндровый Volvo вышел комом. Но, например, английский журнал Auto Express усмотрел изъяны в сравнении с Mercedes-Benz GL 500: «Мощность Volvo — 315 л. с., что на 78 л. с. меньше, чем у GL. Крутящий момент на 90 Нм меньше, однако XC90 на целых 343 кг легче. На дороге он не смог извлечь максимум из этого преимущества. Он на секунду медленнее до 60 миль в час (7,8 секунды) и не обладал пробивным напором GL в среднем диапазоне оборотов. Тем не менее, первое предложение Volvo V8 впечатляет. Особенно если учесть цену». Шведский автомобиль стоил на 19 395 фунтов стерлингов дешевле, чем GL, а в его штатное оснащение входили кожаные сиденья с обогревом и памятью.
14/20
Не сказать, что первый восьмицилиндровый Volvo вышел комом. Но, например, английский журнал Auto Express усмотрел изъяны в сравнении с Mercedes-Benz GL 500: «Мощность Volvo — 315 л. с., что на 78 л. с. меньше, чем у GL. Крутящий момент на 90 Нм меньше, однако XC90 на целых 343 кг легче. На дороге он не смог извлечь максимум из этого преимущества. Он на секунду медленнее до 60 миль в час (7,8 секунды) и не обладал пробивным напором GL в среднем диапазоне оборотов. Тем не менее, первое предложение Volvo V8 впечатляет. Особенно если учесть цену». Шведский автомобиль стоил на 19 395 фунтов стерлингов дешевле, чем GL, а в его штатное оснащение входили кожаные сиденья с обогревом и памятью. 
© motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Volvo S80 V8. Само собой, ямаховское чудо запихнули во вторую итерацию S80. Да-да, вы все правильно поняли: «восьмерка» (пусть и компактная, с 60-градусным развалом блока цилиндров) упакована в моторном отсеке бизнес-седана поперечно. В подобной манере отжигали не только шведы. Такая компоновка, например, характерна для больших переднеприводных Cadillac девяностых годов с Northstar объемом 4,6 литра. Volvo не настолько экзотичный — он хотя бы полноприводный.
15/20
Volvo S80 V8. Само собой, ямаховское чудо запихнули во вторую итерацию S80. Да-да, вы все правильно поняли: «восьмерка» (пусть и компактная, с 60-градусным развалом блока цилиндров) упакована в моторном отсеке бизнес-седана поперечно. В подобной манере отжигали не только шведы. Такая компоновка, например, характерна для больших переднеприводных Cadillac девяностых годов с Northstar объемом 4,6 литра. Volvo не настолько экзотичный — он хотя бы полноприводный. 
© motor.ru
Журналистам дитя Запада и Востока пришлось по душе. Вот, какие дифирамбы ему пело издание Road & Track: «Благодаря системе изменения фаз газораспределения 84 процента максимального крутящего момента доступны при 2000 об/мин, что позволяет легко разогнаться до крейсерской скорости (0–60 миль/ч за 5,6 секунды) или притопить, чтобы увеличить разрыв между вами и трафиком. Гортанный рык от восьми цилиндров — достаточный саундтрек, которым можно наслаждаться без помех со стороны музыки или болтливого пассажира, хотя Volvo еще не сделала выключатель для последнего». А что в 2007 году об S80 V8 писал «Мотор»? Прочитать наш тест можно вот здесь.
16/20
Журналистам дитя Запада и Востока пришлось по душе. Вот, какие дифирамбы ему пело издание Road & Track: «Благодаря системе изменения фаз газораспределения 84 процента максимального крутящего момента доступны при 2000 об/мин, что позволяет легко разогнаться до крейсерской скорости (0–60 миль/ч за 5,6 секунды) или притопить, чтобы увеличить разрыв между вами и трафиком. Гортанный рык от восьми цилиндров — достаточный саундтрек, которым можно наслаждаться без помех со стороны музыки или болтливого пассажира, хотя Volvo еще не сделала выключатель для последнего». А что в 2007 году об S80 V8 писал «Мотор»? Прочитать наш тест можно вот здесь. 
© motor.ru
Volvo C30 Polestar Limited Edition. Хэтчбек в стиле старого доброго Volvo 480 (1986–1995 годов) на вторичном рынке России в основном представлен с атмосферниками в лучшем случае объемом 2,4 литра (170 л.с.). Если очень повезет, встретите хот-хэтч с 2,5-литровыми турбонаддувными «пятерками» мощностью 220–230 л.с. в зависимости от года выпуска. Настоящая редкость для ценителя марки!
17/20
Volvo C30 Polestar Limited Edition. Хэтчбек в стиле старого доброго Volvo 480 (1986–1995 годов) на вторичном рынке России в основном представлен с атмосферниками в лучшем случае объемом 2,4 литра (170 л.с.). Если очень повезет, встретите хот-хэтч с 2,5-литровыми турбонаддувными «пятерками» мощностью 220–230 л.с. в зависимости от года выпуска. Настоящая редкость для ценителя марки! 
© motor.ru
В 2011 году Volvo здорово подразнила ценителей формата «горячих» хэтчбеков концептом C30 Polestar — 411-сильным полноприводным с подвеской Öhlins, тормозами Brembo и обвесом в стиле гоночных «тридцаток» первенства Swedish Touring Car Championship. Вскоре шоу-кар превратился в лимитированный (250 штук) товарный автомобиль для американского рынка. Технически он заметно проще, хотя и на том спасибо. Мотор выдает «всего» 253 л.с., что вполне достаточно, с учетом переднего привода. Эффектная внешность с обвесом R-Design, спортивная подвеска и «короткая» рулевая рейка позволяют получить немало удовольствия от езды.
18/20
В 2011 году Volvo здорово подразнила ценителей формата «горячих» хэтчбеков концептом C30 Polestar — 411-сильным полноприводным с подвеской Öhlins, тормозами Brembo и обвесом в стиле гоночных «тридцаток» первенства Swedish Touring Car Championship. Вскоре шоу-кар превратился в лимитированный (250 штук) товарный автомобиль для американского рынка. Технически он заметно проще, хотя и на том спасибо. Мотор выдает «всего» 253 л.с., что вполне достаточно, с учетом переднего привода. Эффектная внешность с обвесом R-Design, спортивная подвеска и «короткая» рулевая рейка позволяют получить немало удовольствия от езды. 
© motor.ru
Volvo S60 T8 AWD Recharge Plug-in Hybrid. Знаем, на каждый резвый Volvo найдется свой быстрый Audi. Но компания никогда не ставила себе целью обогнать всех и вся. А ежели кому-то понадобится очень достойная динамика, то на помощь придут современные подзаряжаемые гибриды с шильдиком T8. У них наддувный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра (310 л.с.), который приводит передние колеса через восьмиступенчатый «автомат». Задние вращает 145-сильный электромотор. Итого пиковые 455 л.с. и 709 Нм.
19/20
Volvo S60 T8 AWD Recharge Plug-in Hybrid. Знаем, на каждый резвый Volvo найдется свой быстрый Audi. Но компания никогда не ставила себе целью обогнать всех и вся. А ежели кому-то понадобится очень достойная динамика, то на помощь придут современные подзаряжаемые гибриды с шильдиком T8. У них наддувный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра (310 л.с.), который приводит передние колеса через восьмиступенчатый «автомат». Задние вращает 145-сильный электромотор. Итого пиковые 455 л.с. и 709 Нм. 
© motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

На спринт до сотни достаточно 4,6 секунды, но максимальная скорость, как и у всех нынешних Volvo ограничена на отметке 180 км/ч. Интересно, что «тэ-восьмые» до обновления были слабее и при этом резвее: 405-сильный S60 T8 с заводским тюнинг-пакетом Polestar Engineered тратил на ускорение 4,4 секунды.
20/20
На спринт до сотни достаточно 4,6 секунды, но максимальная скорость, как и у всех нынешних Volvo ограничена на отметке 180 км/ч. Интересно, что «тэ-восьмые» до обновления были слабее и при этом резвее: 405-сильный S60 T8 с заводским тюнинг-пакетом Polestar Engineered тратил на ускорение 4,4 секунды. 
© motor.ru

«Volvo — скучнейшие автомобили. На них в основном ездят дачники, всякие унылые типы и пожилые люди» — гласят порядком надоевшие стереотипы. Конечно, в летописях марки хватает «релаксантов» для спокойного передвижения — это глупо отрицать. Но встречаются и исключения. Я уже десять лет верен своей почти олдскульной S60 2.5 Turbo AWD первого поколения и смею заверить — с ней весело и летом, и зимой, ведь полноприводник с пятицилиндровым турбомотором не может быть «овощным» по определению. Наддувная «шестидесятка» — далеко не единственный пример, когда шведы сделали вполне бодрую и даже немного фановую машину. В подтверждение мы выбрали десятку отнюдь не занудных Volvo из разных эпох.