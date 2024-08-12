Не для пенсионеров: быстрые и нескучные Volvo

Не сказать, что первый восьмицилиндровый Volvo вышел комом. Но, например, английский журнал Auto Express усмотрел изъяны в сравнении с Mercedes-Benz GL 500: «Мощность Volvo — 315 л. с., что на 78 л. с. меньше, чем у GL. Крутящий момент на 90 Нм меньше, однако XC90 на целых 343 кг легче. На дороге он не смог извлечь максимум из этого преимущества. Он на секунду медленнее до 60 миль в час (7,8 секунды) и не обладал пробивным напором GL в среднем диапазоне оборотов. Тем не менее, первое предложение Volvo V8 впечатляет. Особенно если учесть цену». Шведский автомобиль стоил на 19 395 фунтов стерлингов дешевле, чем GL, а в его штатное оснащение входили кожаные сиденья с обогревом и памятью.