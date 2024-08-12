Энтузиаст собрал купе с двигателем от «Запорожца»

В 80-х годах врач по профессии Р. Колесник родом из Киева собрал для себя самодельный автомобиль «Колибри».

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Он поставил перед собой цель создать компактный автомобиль с агрегатами серийного производства, которые можно было достать в то время.

Двухместный кузов «Колибри» выполнен из стеклопластика, как было принято в те времена. Подвеску позаимствовали у мотоколяски С3Д. Двигатель МеМЗ-968 от «Запорожца» расположен в задней части кузова.

Автомобиль получился очень компактным и лёгким: высота около одного метра, а вес всего 680 кг. При этом он мог разгоняться до 110 км/ч (по другим данным — аж до 140 км/ч). Автомобиль расходовал не более 8 литров на 100 км.

К сожалению, на данный момент существует лишь несколько архивных фотографий, и его дальнейшая судьба неизвестна.