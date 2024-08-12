Власти Южной Кореи собрали экстренное совещание из-за сгоревшего электрокара

В Южной Корее автопроизводителей хотят обязать раскрывать марки аккумуляторов. Поводом стал пожар, произошедший 1 августа на подземной парковке жилого дома, в результате которого полностью выгорел электромобиль Mercedes-Benz. Кроме того, в результате происшествия было уничтожено и повреждено около 140 машин, а часть жильцов дома были вынуждены спасаться в убежище из-за огня, который полыхал 8 часов. Ущерб был причинён и самому зданию.

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Заместитель министра окружающей среды, представитель минтранса, а также министерства промышленности и национального пожарного агентства совместно с правительством обсуждали, стоит ли требовать от автопроизводителей раскрывать марки аккумуляторов, которые используют в электромобилях. После последнего инцидента жители страны начали активнее запрашивать именно эти данные на фоне всё более частых возгораний электрокаров.

Уже завтра, 13 августа, представители министерства транспорта проведут по этому вопросу переговоры с автопроизводителями, включая Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz Korea и Volkswagen Group Korea.

Опубликованные в СМИ изображения десятков обугленных автомобилей, от которых остались только металлические каркасы в результате пожара на парковке 1 августа, усилили опасения потребителей по поводу электромобилей. Ситуация усугубляется тем, что большинство жителей южнокорейских городов живут в домах с парковочными местами под жилыми корпусами.

Автомобильные эксперты говорят, что электромобили горят иначе, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания, причем пожары часто длятся дольше и их труднее тушить, поскольку они имеют тенденцию к повторному возгоранию.

В отчёте, опубликованном в феврале этого года, департамент по ликвидации пожаров и последствий стихийных бедствий в Сеуле сообщил, что в период с 2013 по 2022 год на подземных парковках в Южной Корее произошло 1399 пожаров, 43,7% из которых были вызваны транспортными средствами. При этом, 53% возгораний автомобилей в подземных гаражах приходится на электрокары.

Ведущий автор отчёта о реакции на пожары электромобилей в подземных гаражах Пак Мун Ву отметил, что раскрытие информации даёт покупателям больше выбора. Но только в настоящее время нет точных данных о том, какие марки аккумуляторов для электромобилей более подвержены возгораниям, резюмировал специалист.

Профессор автомобильной инженерии Университета Осан Мун Хак Хун заявил, что требование указывать марку аккумулятора для электромобилей не предотвратит пожаров. Гораздо эффективнее было бы сертифицировать пожароопасность каждой марки аккумуляторов, считает эксперт.