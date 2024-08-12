Обновленные «электрички» Toyota Proace Verso и Proace City Verso вышли на рынок

У посвежевших моделей японской марки иная внешность; кроме того, Proace Verso снабдили батареей большей ёмкости и увеличили ему запас хода на одной зарядке.

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Марка Toyota наладила выпуск актуальной модели Proace Verso в 2016 году. Его ближайшими родственниками являются Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer и Opel Vivaro Life (все три марки принадлежат автогиганту Stellantis). «Меньшая» версия Proace City Verso (в списке её родни – Citroen Berlingo, Peugeot Rifter и Opel Combo Life) появилась в 2019 году. Полностью электрические модификации пополнили линейку в ноябре 2020-го. Теперь «зелёные» версии пережили обновление и вышли на европейский рынок.

Toyota Proace Verso и Proace City Verso обновили в соответствии с актуальными родственниками от Peugeot и Citroen. От «доноров» коммерческие электромобили японской марки отличаются за счёт иначе оформленных бамперов и фирменных знаков. У моделей светодиодные ходовые огни, подчёркивающие форму фар, заглушка на месте традиционной решётки радиатора, а также большой воздухозаборник в нижней части переднего бампера.

Посвежевший Proace Verso предлагается в двух вариантах размера кузова – L1 и L2 (длина – 4983 и 5333 мм соответственно), доступны конфигурации с семью, восемью и девятью местами для седоков. У меньшей модели Proace City Verso тоже есть разные по размерам модификации – L1 и L2, при этом в первом исполнении всего пять посадочных мест, а удлинённая версия рассчитана на семерых.

В списке стандартного оборудования Proace Verso EV числятся: 17-дюймовые колёсные диски, передние и задние датчики парковки, информационно-развлекательная система со спутниковой навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 10-дюймовым тачскрином, кондиционер, салонное зеркало с автоматическим затемнением, подогрев водительского кресла, запуск двигателя кнопкой, функция беспроводной зарядки смартфонов, панорамная крыша и откидные столики.

Для варианта подороже предусмотрены раздвижные боковые двери с электроприводом и датчиком открывания, а также кожаная обивка, тонированные задние стёкла, память настроек водительского кресла, функция массажа, камера заднего вида, функция обзора на 180 градусов, а ещё улучшенная акустическая система.

Оснащение посвежевшего «каблучка» Toyota Proace City Verso помимо той же мультимедиа включает в себя: комплект оригинальных 16-дюймовых легкосплавных колёсных дисков, электронный стояночный тормоз, функцию автоматического переключения света фар с дальнего на ближний, рейлинги на крыше, бамперы в цвет кузова, а также камеру заднего вида.

Toyota Proace Verso EV в ходе обновления получил тяговую батарею ёмкостью 75 кВт*ч, в результате запас хода на одной зарядке у этого коммерческого электромобиля вырос с 230 до 344 км. На подзарядку от 10 до 80% уходит 45 минут. При этом Proace City Verso оставили прежний аккумулятор на 50 кВт*ч, дальнобойность у него тоже не изменилась – 343 км без подзарядки. Эту батарею можно пополнить от 10 до 80% за прежние 30 минут.

Сейчас европейские дилеры Toyota уже начали принимать заказы на обновлённые Proace Verso и Proace City Verso, первые поставки полностью электрических вэнов запланированы на следующий месяц.