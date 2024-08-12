Компактный седан MG 5 пережил рестайлинг и готовится к премьере

Компактный седан второго поколения получил ещё более агрессивный облик, живьём его покажут в конце августа в рамках автосалона в Чэнду.

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Британская марка MG с 2005 года принадлежит китайскому государственному автоконцерну SAIC, в 2009 году она переключилась с доставшихся ей в наследство британских моделей на машины, разработанные в Китае, — массовые, недорогие и заурядные. Китайский MG 5 первого поколения дебютировал в 2011 году и производился до 2018 года включительно в кузовах седан и хэтчбек.

В 2020-м был представлен актуальный MG 5 второго поколения с довольно агрессивным обликом и кузовом фастбек (седан с покатой кормой) — руководство SAIC к тому моменту уже созрело для того, чтобы вернуть марке MG былой спортивный лоск и тем самым немного улучшить её имидж. В 2022 году у MG 5 появилась «заряженная» версия Scorpio с наиболее мощным в гамме 181-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором и ещё более «злой» внешностью.

В начале карьеры «второй» MG 5 был крепким середнячком китайского рынка, но в этом году его продажи падают: в одном только июне они сократились сразу на 38,3% (по сравнению с продажами в июне 2023 года) до 2270 шт. Рестайлинг, как водится, должен вернуть интерес потребителя к модели — обновлённый седан покажут на автосалоне в Чэнду, который откроется 30 августа, а сегодня опубликованы первые фотографии, позволяющие оценить изменения во внешности «пятёрки».

Как видно по фотографиям, с обновлением MG 5 получил более широкую радиаторную решётку со строго вертикальными прутьями вместо прежней зигзагообразной «паутины», эмблема переехала с решётки вверх на кромку перед капотом, изменена форма боковых загогулин переднего бампера. Задний бампер получил более развитые чёрные секции вокруг фальшивых выхлопных патрубков, причём сами эти секции представляют собой фальшивые вентиляционные сетки. Обновлён дизайн колёсных дисков — они теперь почти такие же, как у флагманского спорткара MG Cyberster, но поменьше. Габаритная длина увеличилась с 4685 мм до 4715 мм, остальные ключевые размеры не изменились: ширина — 1842 мм, высота — 1473 мм, колёсная база — 2680 мм.

На фотографиях показана мощная версия 300TGI c 1,5-литровым бензиновым турбомотором (181 л.с., 285 Нм) и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у MG 5 только передний. О других силовых установках рестайлингового седана пока ничего неизвестно, но, скорее всего, в строю останутся младшие версии с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (129 л.с. 158 Нм), который идёт в комплекте с 5-ступенчатой МКП либо вариатором. Сохранится ли гамме версия Scorpio, тоже пока неизвестно.

В России дорестайлинговый MG 5 с недавних пор продаёт импортёр ООО «Эмджи Мотор Рус», через него же на наш рынок, очевидно, прибудет и обновлённый седан. Между тем другой российский импортёр — ООО «Мир-Дистрибьютор» — продаёт совсем другой MG 5: это тоже компактный седан, представляющий собой перелицованный дорестайлинговый Roewe i5. Так сложилось, что на ряде экспортных рынков SAIC продаёт под маркой MG модели Roewe, а у нас из-за наличия двух никак не связанных друг с другом импортёров получилась сборная солянка.

Оригинальный MG 5 тоже идёт на экспорт — например, в Австралию, где он в прошлом году с треском провалил краш-тесты. Интересно, улучшится ли безопасность седана после рестайлинга?