Стало известно, что будет локализовано на «Москвиче»

Автозавод «Москвич» готовится к локализации в 2024 году аккумуляторной батареи (12В), шин, колесных дисков и стекол. В следующем году на столичном предприятии будут локализованы телематика, мягкие элементы сидений и другие компоненты, сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

Производителю уже удалось выбрать поставщика стекол, говорится в публикации. Речь идет о «Борском стекольном заводе». Напомним, что он является одним из ведущих предприятий российской стекольной отрасли. Завод будет осуществлять поставки полного комплекта остекления для кроссовера «Москвич 3» и электромобиля «Москвич 3е». Поступление первых стекол на конвейер московского завода ожидается в конце этого года.

В настоящее время в машинах «Москвич» локализованы устройства вызова экстренных оперативных служб, подключаемые к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», и технологические жидкости, а также процессы сварки, антикоррозийной обработки, окраски и сборки. Подчеркивается, что благодаря локализации тяговой батареи для электромобилей процент локального производства существенно увеличится.

В пресс-службе автозавода назвали локализацию автокомпонентов достаточно сложным процессом. Как указали там, успешный поиск надежных качественных поставщиков по разумной цене является важным аспектом.

Ранее коммерческий директор завода Максим Златокрылец в беседе с порталом «Автовзгляд» заявил, что к серийному выпуску модели «Москвич 8» должны приступить в начале октября или в ноябре 2024 года.