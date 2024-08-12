Эксперт рассказал, зачем были нужны «усики» на «Жигулях»

Журнал "За рулём" рассказал, для чего нужны были пластиковые элементы на только внедрённых на ВАЗ-2105, которые позже перекочевали и на ВАЗ-2107.

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Владельцы из называли по-разному: "усики", "лапки" или "рожки". Вне зависимости от этого единственное практическое предназначение этих деталей было ограничение хода стеклоочистителей фар, которыми оснащалось ограниченное количество "пятёрок" и "семёрок".

"По сути, без щеток стеклоочистителей практического применения у этих "лапок" нет", - пишет журнал "За рулём".

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