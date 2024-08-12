Действие ОСАГО хотят расширить на Белоруссию

Действие полиса ОСАГО будет действовать на территории Белоруссии с 1 октября. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе открытия оперативного совещания с вице-премьерами, передает ТАСС.

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По словам премьера, очередным этапом работы по углублению российско-белорусской интеграции является развитие функциональности обязательного страхования автогражданской ответственности. Кабином был подготовлен законопроект, предполагающий, что владельцы автомобилей смогут расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии, подчеркнул Мишустин.

Отмечается, что в таком случае автолюбители не должны будут вносить платеж за дополнительную страховку. Также сообщается, что компенсации за автодорожные происшествия уже будут включаться в существующую страховку.

Ранее замруководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил «Известиям», что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ указала на необходимость в закреплении в законе права заемщиков выбирать страховую компанию. Она выступит с соответствующей инициативой в ближайшее время, заявил собеседник издания.