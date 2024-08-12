В Белоруссии снизись цены на семейство Lada Largus

Белорусские дилеры Lada объявили скидки на покупку нового «Ларгуса». Теперь популярную модель можно купить на 3500 белорусских рублей (98 600 российских) дешевле, чем раньше. В итоге, универсал предлагается дилерами за 48 700 (1 371 000 ₽): для сравнения, в России самый доступный вариант стоит от 1 660 000 ₽.

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В базовой комплектации есть подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов, простой кондиционер, центральный замок и электрические стеклоподъёмники всех дверей. Двигатель — 90-сильный восьмиклапанник.

Как долго продлится акция, дилеры не уточнили. Но известно, что запас «акционных» автомобилей достаточно велик: «живые» экземпляры есть во всех городах соседней страны, притом клиентами пока зарезервирована лишь малая часть.

Кроме того, спецпредложение также распротраняется на грузовые фургоны, но для них выгода скромнее — 2000 белорусских рублей (56 300 российских). Стартовая цена коммерческой версии — 50 200 (1 413 000).

Кстати, для Белоруссии вдобавок создали «народную» спецверсию Lada Vesta: как выяснила редакция Quto, за такими машинами выстроилась настоящая очередь.