Салон обновленного Tank 300 тоже изменится

Компания Great Wall готовится к премьере обновлённого Tank 300 - внедорожник получит другой интерьер, главной особенность которого станет мультимедиа с большим дисплеем.

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Салон новинки впервые был снят на фото "шпионами" в Китае. Таким образом, экраны приборной панели и информационно-развлекательной системы перестали быть единым целым. Также список обновления включает в себя руль со скошенной нижней частью и другими панелями управления функциями на боковых спицах, с центрального тоннеля исчезла "самолётная" рукоятка трансмиссии.

По части внешности изменений нет. Также не должно произойти перемен в линейке силовых агрегатов. Нынешний Tank 300 в КНР можно купить с двухлитровым турбо мощностью 227 л.с. (252 л.с. в случае с мягко-гибридной версией) и 8-ступенчатым "автоматом", а также с V6 3.0 мощностью 354 л.с. в паре с 9-диапазонной классической АКП. В будущем ожидается версия с дизелем.

В России к покупке доступен только Tank 300 с двухлитровым двигателем по цене 4 099 000 - 4 799 000 рублей.