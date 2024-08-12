Эксперт объяснил, что будет за передачу каршеринг-аккаунта

Россиянам объяснили, какое наказание грозит за передачу каршеринг-аккаунта. Если пользователь сервиса краткосрочной аренды автомобилей передаёт свой аккаунт третьему лицу, ему может грозить штраф. Если же по вине другого человека произошло ДТП, то речь может идти уже о совместной ответственности с водителем. Об этом сообщил юрист Дмитрий Славнов.

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«Здесь речь идет о солидарной ответственности. Во-первых, либо владелец аккаунта не уследил за ним, либо он как-то утек в сеть, был взломан. А во-вторых, по 1064 статье Гражданского кодекса, причинитель вреда обязан полностью возместить причиненный им вред», — подчеркнул эксперт.

Отмечается, что избежать ответственности можно будет только в том случае, если владелец докажет факт кражи аккаунта.

Таким образом юрист прокомментировал аварию, которая произошла в минувшие выходные в Москве. Тогда несколько подростков смогли получить доступ к чужому аккаунту, угнать машину и несколько часов колесить по району. После чего дети разогнались до 145 км/ч и врезались в жилой дом. Один из пассажиров погиб на месте, а водитель сбежал.

В этом ситуации сидевшему за рулём автомобиля подростку грозит уголовное наказание. А вот владельца аккаунта может ждать штраф до нескольких сотен тысяч рублей.