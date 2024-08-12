Мигрантов хотят выгнать из такси по всей России

Мигрантам запретят работать в такси по всей РФ. На сегодняшний день около трети регионов постановили ограничить трудоустройство иностранных граждан в сфере пассажирских перевозок и торговле. Однако на этом власти не планируют останавливаться, и подобные меры планируется ввести на федеральном уровне.

© РИА Новости

Стоит отметить, что уже сегодня российское законодательство предусматривает трудоустройство определённого процента мигрантов на предприятиях. Так, компании могут взять на работу не более 24% водителей такси или автобусов. В алкомаркетах — не более 15%, в аптеках — 0.

Любые запреты действуют исключительно в отношении работы по патенту и только для граждан стран, которые не входят в ЕАЭС — это Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

«Возможно, некоторые пассажиры такси испытывают дискомфорт, когда к ним приезжает водитель узбек или таджик, но запретить возить людей киргизам губернаторы не могут», — отметил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов.

По мнению депутатов, в перспективе Россия должна прийти к формуле «миграция по запросу» и привлекать иностранцев только в те сферы, где они востребованы.

Тем не менее, не все эксперты придерживаются мнения, что от мигрантов нужно избавляться немедленно.