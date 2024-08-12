В России наладили выпуск смазок для электрокаров

«Лукойл» организовал производство технических жидкостей для электромобилей . На авторизованных станциях технического обслуживания появился LUKOIL E-FLUID 301: он разработан специалистами для аккумуляторных моделей, где предусмотрен прямой контакт между трансмиссионной жидкостью и электрическим двигателем.

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Вскоре LUKOIL E-FLUID 301 должен поступить и в розничную продажу. Кроме того, жидкость будет использоваться для первой заливки на сборочных конвейерах: логично предположить, что первым такое масло начнёт закупать компания «Моторинвест», что выпускает электрокары под маркой Evolute.

Кстати, ранее «Лукойл» стал поставщиком моторных масел для автомобилей BAIC (для разных двигателей используются варианты 0W-20 и 5W-30). Также отечественная компания наладила производство трансмиссионных смазок для автомобилей китайских марок.

Между тем, в России продолжают падать продажи новых электромобилей. Эксперты аналитического агентства «Автостат» ранее публиковали данные, которые подчёркивают заметное снижении рынка продаж «на новых источниках энергии».