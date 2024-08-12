Названы магистрали, которые введут в строй до конца 2024 года

В ближайшие месяцы областной минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» завершат и откроют новые дороги, участки и путепроводы в московском регионе. Подробности выяснила газета «Коммерсант».

В частности, до конца, как ожидается, будет доведена трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (СБВ) до последнего. Там поток будет уходить на два направления: в Москву по Московскому скоростному диаметру и на платную Южно-Лыткаринскую автодорогу (ЮЛА).

Также на севере ожидается открытие еще одного дублера МКАД между Дмитровским и Ярославским шоссе. Это платная Мытищинская хорда (старое название Виноградово—Болтино—Тарасовка), которая возводится в рамках концессии. Кроме того, на юго-восточном направлении автомобилистов до конца года ждут два крупных объекта в составе М-5 «Урал» от Росавтодора: обход Октябрьского и Островцов и участок Ульянино—Непецино.

«Из условно небольших объектов, открытие которых запланировано на ближайшие месяцы, можно также отметить обход Малых Вязем», — говорится в публикации.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин на минувшей неделе открыл новый участок автодороги Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе. До конца года эта трасса будет соединена с Московским скоростным диаметром.