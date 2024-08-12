Фотопост: винтажные снимки Роджера Мура вместе с Lotus Esprit

После популярности белого Lotus Esprit S1 в фильме о Джеймсе Бонде 1977 года «Шпион, который меня любил», новый Turbo Esprit появился в фильме 1981 года «Только для твоих глаз».

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Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на архивные фотографии Роджера Мура с автомобилями Lotus.

Esprit был одним из первых суперкаров с клиновидным кузовом, созданный успешным итальянским промышленным и автомобильным дизайнером Джорджетто Джуджаро. Шасси Esprit было позже использовано в не менее легендарном автомобиле DeLorean DMC-12.

Lotus Esprit просуществовал до 2000-х. После 28 лет производства Esprit стал одним из последних автомобилей с выдвижными фарами, наряду с Chevrolet Corvette 5-го поколения.