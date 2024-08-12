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Автоэксперт Васильев: Время уходить на пенсию для "Буханки" еще не пришло

Не так давно вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что "Буханка" опасна и не должна допускаться до общих дорог. С ним не согласен автоэксперт Егор Васильев. По его словам, время уходить на пенсию для этой легендарной машины еще не пришло.

Эксперт считает, что время уходить на пенсию для "Буханки" еще не пришло
© Российская Газета

"Вопрос безопасности "Буханки" - довольно интересная тема. И вот почему. С одной стороны, нельзя не признать, что говорить о пассивной безопасности конструкции, спроектированной в 1958 году, не приходится. В то время были совершенно другие представления о мобильности. А с другой стороны, если поднять статистику ДТП, то в ней практически отсутствуют происшествия, вызванные неудовлетворительным состоянием непосредственно транспортного средства, как с точки зрения технической исправности, так и с точки зрения безопасности конструкции.

А львиная доля проблем связана исключительно с человеческим фактором. Ведь именно мы с вами управляем машиной и принимаем решения, приводящие к авариям. Так что с этой точки зрения претензии к легенде российского автопрома несостоятельны.

Кроме того, степень опасности того или иного транспортного средства связана и с его скоростью. Максималка "Буханки" - 127 километров в час. Это тоже немало, однако не стоит забывать о том, что развить ее она может только с горки и с попутным ветром. И, конечно, главным преимуществом этой машины является умение ездить по дорогам, которые зачастую являются проблемой даже для лошади.

А поскольку таких дорог у нас еще много, то и время уходить на пенсию для "Буханки" еще не пришло. Не стоит доводить борьбу за снижение социального риска на дорогах до абсурда. А то так можно предложить запретить и грузовикам пользоваться одними дорогами с легковушками. Ведь если последняя попадет под колеса большегруза, то и у нее не будет никаких шансов на выживание, несмотря на самые продвинутые системы безопасности", - заявил специалист в разговоре с корреспондентом "Российской газеты".

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Ян Хайцеэр
Егор Васильев