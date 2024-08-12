Эксперт считает, что время уходить на пенсию для "Буханки" еще не пришло

Не так давно вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что "Буханка" опасна и не должна допускаться до общих дорог. С ним не согласен автоэксперт Егор Васильев. По его словам, время уходить на пенсию для этой легендарной машины еще не пришло.

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"Вопрос безопасности "Буханки" - довольно интересная тема. И вот почему. С одной стороны, нельзя не признать, что говорить о пассивной безопасности конструкции, спроектированной в 1958 году, не приходится. В то время были совершенно другие представления о мобильности. А с другой стороны, если поднять статистику ДТП, то в ней практически отсутствуют происшествия, вызванные неудовлетворительным состоянием непосредственно транспортного средства, как с точки зрения технической исправности, так и с точки зрения безопасности конструкции.

А львиная доля проблем связана исключительно с человеческим фактором. Ведь именно мы с вами управляем машиной и принимаем решения, приводящие к авариям. Так что с этой точки зрения претензии к легенде российского автопрома несостоятельны.

Кроме того, степень опасности того или иного транспортного средства связана и с его скоростью. Максималка "Буханки" - 127 километров в час. Это тоже немало, однако не стоит забывать о том, что развить ее она может только с горки и с попутным ветром. И, конечно, главным преимуществом этой машины является умение ездить по дорогам, которые зачастую являются проблемой даже для лошади.

А поскольку таких дорог у нас еще много, то и время уходить на пенсию для "Буханки" еще не пришло. Не стоит доводить борьбу за снижение социального риска на дорогах до абсурда. А то так можно предложить запретить и грузовикам пользоваться одними дорогами с легковушками. Ведь если последняя попадет под колеса большегруза, то и у нее не будет никаких шансов на выживание, несмотря на самые продвинутые системы безопасности", - заявил специалист в разговоре с корреспондентом "Российской газеты".