В России продают новую Toyota Corolla в комплектации Pioneer за 2,99 млн рублей.

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На российском авторынке появился седан Toyota Corolla 2024 года выпуска, машину завезли по схеме параллельного импорта. Модель от японского производителя представлена в комплектации Pioneer, за нее выставлена цена 2,99 млн рублей. Toyota Corolla оснащен атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 л и мощностью 121 л.с., в паре с ним работает вариаторная трансмиссия, привод – передний.

Габариты автомобиля: 4630/1780/1435 мм, размер колесной базы – 2700 мм. У автомобиля вместительный багажник объемом 470 литров. Комплектация выставленного на продажу автомобиля называется Pioneer, она включает такие опции, как: антиблокировочная система, антипробуксовочная система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, система предотвращения столкновения, подушки безопасности водителя и пассажира, дистанционный запуск двигателя, адаптивный круиз-контроль, а также система автоматической парковки.

Отмечается, что указанная стоимость седана в 2,99 млн рублей не включает различные скидки. А автомобиль японского бренда можно также привезти под заказ по цене от 2,189 млн рублей.