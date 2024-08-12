В GAC прокомментировали ситуацию с неисправностью кроссовера GS8 в Крыму

6 августа случился инцидент с автомобилем GAC GS8, эксплуатировать автомобиль было невозможно в связи с технической неисправностью. Сложность диагностики заключалась в том, что официальный дилерский центр GAC находился довольно далеко от места происшествия, а клиент проводил отпуск вместе с ребенком в Крыму.

© Российская Газета

"Российской газете" в пресс-службе китайской компании рассказали: как только стало известно об инциденте, компания GAC связалась с владельцем и организовала доставку авто в ближайший дилерский центр, взяв на себя все расходы по транспортировке. Специалисты ДЦ провели диагностику, оперативно устранили неисправность и вернули автомобиль владельцу.