Jaecoo предложила в России новую версию кроссовера J7

Кроссовер Jaecoo J7 получил новую комплектацию в РФ. Китайская марка начала продажи на российском рынке популярного паркетника в новом варианте исполнения. Версия Supreme-V получит новые опции, которые ранее были доступны исключительно на флагманском J8, и займёт место на вершине линейки.

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Перечень оснащения самой дорогой модификации расширен за счёт интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги, мультимедийный комплекс с увеличенным до 14,8 дюймов дисплеем (на прочих версиях 13,2 дюйма), а также мониторинг состояния водителя.

Технические характеристики остались без изменений. В движение автомобиль приводит 1,6-литровый турбомотор на 186 сил в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Стоимость Jaecoo J7 в комплектации Supreme-V составляет 3 800 000 рублей.

Ранее стало известно, когда в России появится кроссовер Jaecoo J5. Новинка китайского бренда доберётся до России в 2025 году. А во гибридные модели J7 и J8 появятся позже, чем ожидалось — тоже в 2025 вместо этого года, как сообщалось ранее.