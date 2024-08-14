В июле самым продаваемым "немцем" стал Volkswagen

Как рассказали "Российской газете" эксперты автомобильной системы Pango Cars, в июле 2024 года бренд Volkswagen занял первое место среди всех немецких марок на рынке авто с пробегом. На долю этого бренда пришлось 49% от продаж в данном сегменте. На втором месте по продажам расположился Opel (24%). Далее с небольшим отрывом по продажам занимают Audi (10%), BMW (9%) и Mercedes-Benz (8%). Стоит отметить, что сегодня "немцы" занимают около десятой части вторичного рынка - 12% от всего объема продаж.

© Российская Газета

Чаще всего немецкие машины с пробегом в июле приобретали в диапозоне от 500 тысяч до 1 млн рублей. Их количество составило более трети - 35%. Четверть автолюбителей приобретали транспортное средство от 1 млн до 1,5 млн рублей (26%). По 14% от продаж составили машины с пробегом по стоимости до 500 тысяч рублей свыше 2 млн рублей. Лишь десятая часть россиян покупала авто с пробегом от 1,5 млн до 2 млн рублей (11%).

Почти половина россиян в июле чаще всего приобретали машины брендов из Германии возрастом от 10 до 15 лет (48%). Авто с пробегом от 5 до 10 лет также пользуются спросом и составляют почти четверть от всех продаж - 24%. При этом 15% автовладельцев купили авто на вторичном рынке возрастом от 50 до 20 лет и 8% - до 5 лет. И всего 5% от всех продаж составили автомобили старше 20 лет.

Если говорить о пробеге, то чаще всего покупали немецкие авто с пробегом от 100 тысяч до 150 тысяч км (25%) и 100 тысяч до 150 тысяч км. Каждый пятый приобретал машину от 200 тысяч до 250 тысяч км (18%) и немного меньше свыше 250 тысяч км (16%). Транспортные средства с пробегом от 50 тысяч до 100 тысяч км проданы 13% россиянам и только 5% продано с пробегом от 50 тысяч до 100 тысяч км.

Как и в целом, чаще всего приобретают седаны (41%) и внедорожники (27%). Тройку по популярности из кузовов замыкают пятидверные хэтчбэки (18%).