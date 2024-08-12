Американская полиция купила себе 40-летний Chevrolet Camaro на деньги наркокартеля

Полиция в США купила Chevrolet Camaro на деньги задержанного наркоторговца. Необычный патрульный транспорт, модель Z28 второго поколения 1981 года выпуска, появился в автопарке полиции округа Сагино, расположенного в штате Мичиган. По мнению местного шерифа, винтажный спорткар, купленный в рамках торгов за 29 тысяч долларов (примерно 2,5 миллиона рублей), должен стать символом борьбы с наркокартелями.

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Шериф округа Сагино заявил, что Chevrolet Camaro Z28, а также его окраска в полицейскую ливрею и установка спецсигналов, полностью выполнены на деньги наркоторговцев. Винтажный спорткар ведомство собирается использовать для патрулирования улиц. Однако, учитывая компоновку салона, задержанных придется сажать рядом с водителем.

Второе поколение Chevrolet Camaro оборудовано 5,7-литровым бензиновым V8, отдачу которого предыдущий владелец уменьшил до 167 лошадиных сил. При этом шериф заявил, что главной задачей спорткара является пропаганда жизни без наркотиков, поэтому полицейские не гнались за динамическими характеристиками при покупке машины. В то же время автомобиль пребывает в отличном состоянии. За 40-летнюю историю Camaro прошел всего 80 000 километров.

В феврале на службу полиции Флориды заступил Chevrolet Corvette C8. Тогда ведомство сообщило, что суперкар конфисковали у наркоторговца.