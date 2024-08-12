Страшный сон страховщика. Названы регионы с зашкаливающим уровнем случаев ОСАГО

Республика Дагестан снова занимает первое место среди российских регионов по частоте страховых случаев по ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за период с 1 июля 2023 года этот показатель в регионе составил 8,1%.

Второе место заняла Республика Ингушетия — 8%. Замыкает тройку лидеров Чеченская Республика с частотой страховых случаев 6,6%. При этом средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России составила 4,6%, отметил президент РСА Евгений Уфимцев. Этот показатель превышают Карачаево-Черкесская Республика, Московская, Ярославская, Челябинская, Омская, Липецкая, Астраханская, Томская, Калужская, Самарская, Ивановская области, Республика Марий Эл, Красноярский край, Санкт-Петербург и Севастополь.

«Частота страховых случаев по ОСАГО продолжает снижаться и составляет 4,6% в среднем по стране, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем за тот же период в прошлом году. В регионах-лидерах аварийность также показывает снижение, так в Республике Дагестан частота страховых случаев по ОСАГО уменьшилась на 2,5 процентного пункта, однако регион по-прежнему занимает первую строчку рэнкинга. Высокая частота страховых случаев на территориях регионов рэнкинга с высокими показателями говорит о сохранении проблемы с безопасностью дорожного движения и высоким риском мошенничества в ОСАГО», — отметил Евгений Уфимцев.

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