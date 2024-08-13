В Окленде меняют светофоры из-за воров

Бездомные стали причиной массовой замены светофоров в Окленде. Власти американского Окленда были вынуждены заменить светофоры на основных перекрёстках города на дорожные знаки «Стоп». Всё дело в эпидемии воровства, которая накрыла калифорнийский город.

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Полиция и администрация города признают, что у них нет возможности противостоять массовому воровству медного кабеля из светофоров. Их регулярный ремонт каждый раз заканчивался одинаково – в течение нескольких дней хулиганы вырывали медные провода из распределительных коробок и подземных блоков управления. Их не останавливали даже бетонные плиты, которыми накрывали крышки люков.

Знаки «Стоп» – мера временная, объясняют в мэрии, где пытаются найти решение проблемы. А пока растёт волна народного недовольства — дорожные знаки создают дополнительные трудности при проезде перекрестков, что повышает риск ДТП. Горожане винят в воровстве бездомных, которые могут сдавать украденное в металлолом, и требуют разогнать их лагерь. Но власти призывают к гуманности, и ищут компромиссное решение.

Ранее стало известно, что концерн Stellantis увольняет две трети рабочих одного из своих заводов. В настоящий момент на заводе работает около 3700 человек. Мера коснётся 2450 рабочих сборочного завода Warren Truck в Мичигане из-за прекращения производства пикапа Ram 1500 Classic. Распоряжение вступает в силу 8 октября. Всем уволенным предложена хорошая компенсация.