Volkswagen отложила запуск эпохальной модели Trinity на 2032 год

В Volkswagen Group продолжаются инвестиционные пертурбации, вызванные глобальным замедлением спроса на электромобили и кризисом в IT-подразделении Cariad, которое разрабатывает интегрированную операционную систему следующего поколения для всех марок концерна. Инсайдеры сообщают о существенных изменениях в графике выхода ключевых моделей Volkswagen: флагманский с точки зрения технологий электромобиль Trinity, который, согласно ранним планам, должен был выйти на рынок в 2026 году, пойдёт в производство в лучшем случае в конце 2032 года.

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Volkswagen анонсировал модель с кодовым именем Trinity в феврале 2021 года: тогда планировалось, что она первой получит новую модульную платформу SSP (Scalable Systems Platform) и станет витриной технологических достижений концерна. Модель Trinity преподносилась как будущий конкурент Tesla Model 3, то есть она должна была стать относительно доступной и очень массовой. Trinity планировалось вывести на рынок в 2026 году и оснастить оборудованием, необходимым для работы автопилота четвёртого уровня по классификации SAE. В целом, проект Trinity стал прологом концепции так называемых программно определяемых автомобилей, которые сегодня обозначаются общепринятой в западном автопроме аббревиатурой SDV (Software Defined Vehicle).

Формат SDV подразумевает, что ценность автомобиля определяет в основном софт, а не железо, и с помощью софта можно продлить жизнь железа и повысить его потребительскую ценность. На уровне железа SDV-модели будут максимально унифицированы и нашпигованы по максимуму, а доступ пользователя ко всем функциональным возможностям машины будет регулироваться через подписку и/или разовые платежи, большинство из которых будут совершаться уже в процессе эксплуатации. Основной смысл SDV состоит в том, чтобы за счёт стандартизации производить машины максимально дёшево и при этом иметь возможность зарабатывать на них на протяжении всего их жизненного цикла вплоть до утилизации. Если отбросить в сторону этические аспекты такой бизнес-модели, то выглядит она очень привлекательно — немудрено, что с идеей SDV сегодня носятся многие крупные автопроизводители.

Короче говоря, главное для SDV — это софт, для его разработки концерн Volkswagen создал в 2020 году IT-подразделение Cariad. К лету 2022 года выяснилось, что Cariad не справляется с поставленными задачами и не может разработать в срок интегрированную операционную систему нового поколения. Кризис в Cariad выявил недостаточно высокий уровень проектного управления в концерне, в результате чего был уволен его тогдашний гендиректор Герберт Дисс. Сейчас концерн возглавляет Оливер Блюме, ему пока не удаётся разгрести накопившиеся проблемы в Cariad, к которым в прошлом году добавилось глобальное замедление спроса на электромобили, поставившее под вопрос всю многолетнюю стратегию развития Volkswagen Group.

Под началом Блюме в концерне Volkswagen был продлён жизненный цикл первой модульной электромобильной платформы MEB, поскольку зависящая от нового софта SSP забуксовала. В свою очередь разработку софта руководство VW решило отдать на аутсорсинг: модели для китайского рынка воспользуются наработками стартапа Xpeng, а глобальные модели получат систему американского стартапа Rivian, с которым Volkswagen сейчас создаёт совместное предприятие.

Немецкая газета Handelsblatt сегодня со ссылкой на инсайдеров сообщила, что первым носителем платформы SSP станет Audi A4 нового поколения, он ожидается в 2028 году. Первой моделью Volkswagen на платформе SSP станет электрический Golf нового поколения — он выйдет на рынок в 2029 году или немного раньше, то есть вслед за Audi A4. В 2030 году появится кроссовер Volkswagen iD.4 второго поколения на платформе SSP, на 2031 год запланирован выход спортивного кроссовера Volkswagen T-Sport на той же платформе. И только на конец 2032 года намечен запуск модели Trinity.

У концерна Volkswagen есть ещё промежуточная платформа PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой электрической архитектурой, на которой построены дебютировавшие в этом году новый Porsche Macan, Audi Q6 e-tron и Audi A6 e-tron. По данным инсайдеров, жизненный цикл этой платформы тоже продлён, и к этой платформе Volkswagen попробует прикрутить электрическую/электронную архитектуру Rivian, но не факт, что это получится, поскольку доступ к американской системе Volkswagen получит только после закрытия сделки с Rivian, её совместимость с железом Volkswagen не гарантирована.

Добавим, в конце июля стало известно о том, что жизненный цикл актуального «углеводородного» Volkswagen Golf восьмого поколения может быть продлён вплоть до 2035 года, так как руководство немецкого концерна более не уверено, что электрический преемник сможет его полностью заменить.

Полагаем, электромобильные планы концерна Volkswagen будут скорректированы ещё не раз вследствие их столкновения с реальностью, поэтому мы не удивимся, если проект Trinity вообще будет отменён как устаревший и не соответствующий изменившейся социально-экономической повестке.