У пикапа SsangYong Musso появилась лимитированная версия

Пикап SsangYong Musso получил юбилейную версию. На британский рынок вышло исполнение Saracen Platinum, приуроченное к 70-летию компании, сейчас носящей имя KGM Motors. Пикап доступен в двух цветах на выбор, с широким перечнем оборудования и уникальными аксессуарами — от шторки грузовой платформы до боковых подножек. Силовой агрегат прежний: дизель 2.2 в паре с шестидиапазонным автоматом.

© Motor.ru

Платиновый юбилей бренда SsangYong, которому в этом году исполняется 70 лет, нынешняя KGM Motors решила отметить выпуском особой версии пикапа Musso. Лимитированное исполнение Saracen Platinum предложат в двух цветах на выбор: сером Marble Gray либо белом Grand White. Обещана расширенное оснащение, таблички с порядковым номером автомобиля и даже эксклюзивный брелок.

© KGM Motors

Пикап-кочевник (сарацины — это кочевое племя бедуинов, жившее вдоль границ Сирии) получил шторку грузовой платформы с электроприводом, дуги, боковые подножки, расширители колесных арок и защиту картера. В салоне — обтянутые «наппой» кресла (передние — с вентиляций и подогревом), двухзонный климат-контроль, цифровая «приборка» и мультимедиа с навигаций и поддержкой Apple CarPlay / Android Auto.

© KGM Motors

© KGM Motors

© KGM Motors

© KGM Motors

© KGM Motors

© KGM Motors

Под капотом пикапа будет стоять штатный дизель 2.2 мощностью 202 лошадиные силы и 441 Нм крутящего момента, сопряженный с шестидиапазонным автоматом. Привод у Musso полный, типа part-time, с понижающим рядом и отдельным режимом для снега. Стоит Saracen Platinum от 34 тысяч фунтов стерлингов (3,9 миллиона рублей). Тираж — 70 экземпляров.