В Госдуме предложили увеличить штраф до 5 тыс. руб. за неправильную парковку электросамокатов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду») предложил увеличить штраф до 5 тыс. руб. за неправильную парковку электросамокатов. Об этом он сообщил в ходе круглого стола на тему «СИМ не игрушка, а вид транспорта: инфраструктура, ответственность, безопасность».

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«Идея, которую мы сегодня обсуждаем, которую мы вносим в Госдуму, состоит в том, чтобы в Москве были оборудованы специальные самокатные парковки. <…> И за нарушение данной парковки был штраф 5 тыс. руб. (так же, как и для автомобилей – прим. Агентства «Москва»)», – сказал Гусев.

Сейчас в Москве некорректная парковка, когда самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки, у всех сервисов влечет за собой штраф в 500 руб.

Депутат отметил, что в Москве число арендных самокатов выросло с 22 тыс. в 2022 году до 60–70 тыс. в 2024 году.

«Также требует решения проблема нарушителей ПДД из числа курьеров сервисов доставки, которые ездят на электровелосипедах», – добавил Гусев.

Ранее в «Известиях» сообщалось, что Мосгордума предложила поправки к законопроекту об ответственности пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), который был принят Госдумой в первом чтении. В частности, предлагается установить административную ответственность за невыполнение пользователем СИМ обязанностей в связи с ДТП, включая оказание помощи пострадавшим; за употребление алкогольных, наркотических или психотропных веществ после ДТП либо после остановки СИМ по требованию сотрудника полиции, а также за передачу управления СИМ лицу в состоянии опьянения.