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Раскрыта стоимость владения кроссовером Haima 8S

За пять лет владельцы кроссовера Haima 8S потратят на обслуживание 2,4 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Раскрыта стоимость владения кроссовером Haima 8S
© Haima

Так, каждый километр на Haima 8S обойдется в 32,24 рубля. За год при пробеге 15 тыс. км получается сумма 483,6 тыс. рублей, за пять лет — 2,4 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Deluxe составляет 3,2 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве.

Длина кроссовера Haima 8S составляет 4565 мм при колесной базе 2700 мм, модель крупнее, чем Chery Tiggo 7 Pro Max или Geely Atlas Pro. Автомобиль оснащается турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 195 л.с. (293 Нм) в связке с шестидиапазонным «автоматом», привод только передний.

До этого стало известно, что в России китайский кроссовер Jaecoo J7 получил максимальную комплектацию Supreme-V. Это следует из прайс-листов на сайте автобренда.

Ценник на новую версию составил 3,8 млн рублей — это на 90 тыс. рублей дороже, чем стоила прошлая максимальная комплектация Supreme.

В новой комплектации машина получила полный привод с управляемым вектором тяги и системой отключения карданного вала. Внутри J7 в версии Supreme-V появились 14,8-дюймовый экран мультимедиа, система контроля усталости водителя, видеорегистратор и регулировка ремней по высоте.

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