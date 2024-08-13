Британское ателье показало рестомод на базе Ferrari F355

Ferrari F355 в ремиксе от Evoluto Automobili — одна из десятка мировых премьер, которые пройдут в ближайшие дни в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния), куда съедутся богатые автолюбители и профессиональные коллекционеры со всего мира.

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Рестомод на базе Ferrari F355 — дебютная модель молодой британской компании Evoluto Automobili, желающей заработать деньги и славу в бурно растущем сегменте эксклюзивных автомобилей. Компания Evoluto заявляла о себе ещё в начале 2019 года — тогда она планировала делать рестомод на базе Ferrari 348, но затем случился ковид и прочие неприятности, проект завис и разморозился лишь к лету 2024 года в улучшенном и дополненном виде. В качестве донорской модели теперь выбран среднемоторный Ferrari F355, что выпускался в период с 1994 по 1999 год и представляет собой, по сути, рестайлинговый Ferrari 348.

Техническую сторону проекта рестомода Evoluto Automobili поручила разработать британской инжиниринговой фирме DRVN Automotive, а за дизайн отвечал Ян Каллум, бывший шеф-дизайнер Jaguar, а ныне автопроизводитель и владелец собственной дизайн-студии Callum. Официально рестомод называется 355 by Evoluto — слова Ferrari разработчики избегают, чтобы не налететь на судебный иск за нарушение авторских прав. Тем не менее эмблемы и шильдики Ferrari на машине точечно присутствуют, поскольку за основу взят всё-таки настоящий Ferrari F355.

Кузов донорского Ferrari F355 получил полностью новое наружное оперение из углепластика, при этом Ян Каллум достаточно бережно обошёлся с исходным образом, сохранил его пропорции и даже оставил старомодные поднимающиеся фары. Новая обшивка вкупе с новой электропроводкой и другими современными компонентами позволила уменьшить массу спорткара с 1350 до 1250 кг. Жёсткость кузова на кручение увеличилась на 23%.

Салон переработан более радикально, чем внешность. Передняя панель визуально облегчена за счёт компактных круглых воздуховодов вместо стоковых прямоугольных. Три прибора на центральной консоли теперь словно парят в воздухе. Переделаны дверные карты и центральный тоннель. Стоковый руль с массивной ступицей заменён на более лёгкий с ажурными спицами. Установлены новые лёгкие ковшеобразные сиденья с интегральными подголовниками. Обивка и отделка выбираются заказчиком — нет никаких ограничений по цветам и материалам.

3,5-литровый атмосферный V8 на стоковом Ferrari F355 выдаёт 380 л.с. при 8250 об/мин, а в рестомоде — 420 л.с. при 8500 об/мин. Ради этой прибавки в двигатель установлено более 200 новый компонентов: модернизированы системы газораспределения и зажигания, перепрофилированы головки блока, доработана система охлаждения, переписана программа управления, новая система выхлопа изготовлена из титана. Вся мощность передаётся на задние колёса через модернизированную 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Ходовая часть тоже комплексно модернизирована. Стоковые тормоза уступили место более современным от Brembo с перфорированными дисками «по кругу», 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми на задней. В виде опции предлагаются карбон-керамические тормоза. Шины — современные Michelin Pilot Sport 4 S размерности 235/35 R19 спереди и 305/30 R 19 сзади. Динамические характеристики рестомода пока не объявлены.

Evoluto Automobili собирается изготовить только 55 экземпляров своего рестомода. Цена каждого конкретного экземпляра зависит от специфических пожеланий заказчика и цены донорского автомобиля. В Монтерее рестомод 355 by Evoluto впервые предстанет перед широкой публикой, то есть состоится его мировая премьера, хотя закрытый показ этой модели прошёл ещё в июле в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания). Производство 355 by Evoluto начнётся в первом квартале 2025 года.