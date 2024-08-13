В России за сто миллионов рублей продают Maybach футболиста «Барселоны»

В России продают Maybach 57S футболиста «Барселоны». Автомобиль был выпущен в 2010 году по заказу камерунского футболиста Самюэля Это’о. Двухдверное купе изготовили инженеры немецкой фирмы Xenatec. Всего специалисты построили восемь подобных автомобилей, поэтому представленный экземпляр является одним из самых редких «Майбахов» в мире. Сейчас его продают во Владивостоке за 99 миллионов рублей.

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Тюнеры Xenatec планировали изготовить от 100 до 200 купе Maybach 57S. Однако на деле инженеры собрали всего восемь подобных автомобилей, которые сегодня станут украшением любой частной коллекции. Причем Самюэлю Это’о досталось последнее купе ограниченной серии.

Специально для футболиста инженеры построили черный «Майбах» с белым кожаным салоном, который дополнен карбоновыми вставками. В списке опций присутствует премиальная аудиосистема Bose, встроенный холодильник, а также столики для задних пассажиров и телефоны.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Под капотом заднеприводного купе находится шестилитровый V12 с двумя турбинами, отдача которого составляет 612 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает пятиступенчатая автоматическая трансмиссия. Приобрести один из редчайших Maybach можно у приморского дилера за 99 миллионов рублей.

Накануне компания Mercedes-Benz сообщила официальную дату премьеры нового кабриолета Maybach. Дебют роскошной модели состоится на Конкурсе элегантности.