Ставка на Трампа может экономически навредить Tesla

В прошлом месяце глава Tesla Илон Маск поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента. При этом кандидат от Республиканской партии призывает к развитию нефтяной отрасли, выступает против поддержки сектора электромобилей и хочет сократить субсидии, которые помогли Tesla стать ведущим производителем электрокаров в США.

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Государственные займы, налоговые льготы и другие меры политики в отношении электромобилей сыграли очень важную роль в быстром росте Tesla. И компания Илона Маска продолжает лоббировать льготы, отстаиваемые именно Демократической партией, а не республиканцами.

Например, в этом году Tesla подала заявление в Агентство по охране окружающей среды США, в котором настоятельно призвала администрацию президента Джо Байдена разрешить штату Калифорния ввести более строгие правила по выбросам транспортных средств, чем в остальной части страны. Против этой идеи как раз выступает Дональд Трамп, отмечает Reuters.