Более 200 штрафов были выписаны пользователям московского велопроката

За нарушение правил пользования велопрокатом грозят немалые штрафы. Руководитель ведомства Максим Ликсутов сообщил, что с начала сезона городской велопрокат оштрафовал более 200 пользователей за нарушения.

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Пользователям двухколёсного транспорта стоит помнить, что за неправильную парковку можно получить штраф в 500 рублей. Поездка вдвоем на велосипеде обойдётся гораздо дороже — в пять тысяч рублей. Подростки в возрасте до 16 лет, пользующиеся прокатом, получат штраф восемь тысяч рублей. Вождение в нетрезвом состоянии будет стоить 150 тысяч рублей. Кроме штрафа нарушителям блокировка аккаунта в приложении. Ответственность велосипедистов определена ПДД, а за ее выполнением следит ГИБДД.

Велосипедист должен помнить, что обязательно нужно спешиваться перед пешеходным переходом, снижать скорость в жилых и дворовых территориях до 20 километров в час, не выезжать на проезжую часть дороги, где допустимая скорость движения превышает 60 километров в час, передвигаться на велосипеде в одиночку, если конструкция не подразумевает перевозку пассажиров, а также спешиваться или ехать со скоростью потока, если проезд на высокой скорости затрудняет движение пешеходов.