Представлен новый внедорожник GMC Terrain третьего поколения

Корпорация General Motors представила компактный кроссовер GMC Terrain третьего поколения: в техническом плане он повторяет родственный Chevrolet Equinox, но имеет более роскошный салон и премиальный имидж.

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Chevrolet Equinox четвёртого поколения дебютировал в начале текущего года, а сегодня рассекречен новый GMC Terrain — для него нынешнее поколение третье по счёту. Обе новинки построены на модернизированной в очередной раз джи-эмовской платформе D2XX, ведущей свою родословную от платформы Delta, — её разработали в начале 2000-х. Гибридных версий у Chevrolet Equinox и GMC Terrain со сменой поколений не появилось, хотя руководство GM вроде как взяло курс на расширение линейки гибридных моделей, так как спрос на «электрички» замедляется, а социальный запрос на экологию при этом никуда не делся.

Для нового GMC Terrain заявлен только один бензиновый двигатель — 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (177 л.с., 275 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. На старте продаж все комплектации кроссовера будут иметь полный привод с муфтой отбора мощности на задние колёса, но позже, как уверяют американские СМИ (в частности Car and Driver), появится «бюджетная» версия с передним приводом, у которой вместо 8-ступенчатого автомата установлен вариатор, а максимальный крутящий момент 1,5-литрового турбомотора снижен до 250 Нм.

Комплектаций для нового GMC Terrain на данный момент заявлено три — базовая Elevation, оффроудная AT4 и роскошная Denali, все они имеют улучшенный набор электронных ассистентов водителя, в том числе систему автоматического аварийного торможения, распознающую велосипедистов и пешеходов, причём срабатывает она даже при движении задним ходом. Дизайн радиаторной решётки зависит от комплектации. За доплату предлагается двухцветная окраска кузова. Колёсные арки, боковины и бамперы у Terrain со сменой поколений стали более рельефными. Габариты пока не раскрыты, однако, по данным Car and Driver, со сменой поколений кроссовер стал чуть короче, но чуть шире и выше. Для ориентира дадим габариты нового Chevrolet Equinox: длина — 4653 мм, ширина — 1902 мм, высота — 1667 мм, колёсная база — 2730 мм.

Салон нового Terrain существенно переделан по сравнению с родственным Chevrolet Equinox: у GMC свои дверные карты, свой руль и более массивная передняя панель с 11-дюймовым приборным экраном и вертикальным 15-дюймовым мультимедийным экраном. В комплектацию Denali входят подогрев всех сидений, 19-дюймовые колёса (за доплату — 20-дюймовые), анимированная оптика, адаптивные амортизаторы и система помощи при спуске с горы.

В оффроудной комплектации AT4 кроссоверу положены увеличенный дорожный просвет, металлическая защита днища, красные буксировочные петли в переднем бампере, вседорожные шины на 17-дюймовых колёсах и несколько ездовых режимов под разные типы грунта.

В продаже новый GMC Terrain появится в конце текущего года, цены пока не объявлены, но они со сменой поколений наверняка заметно вырастут. GMC Terrain второго поколения всё ещё доступен для заказа у американских дилеров по цене от 30 095 долларов, включая доставку.

Добавим, что в первой половине текущего года уходящий Terrain разошёлся в США тиражом 49 123 шт., что на 30,6% больше продаж в январе-июне 2023 года. Такой всплеск потребительского интереса связан как раз с ожиданием подорожания модели после смены поколений. Chevrolet Equinox за тот же период разошёлся в США тиражом 107 468 шт. (+1,5%).