Toyota выплатит всем владельцам седанов Camry по 100 долларов

Toyota отрицает дефект заводской конструкции кондиционера, но по иску заплатит. Компенсация коснётся автомобилей XV50 2012-2015 годов выпуска, владельцы или арендаторы которых приобрели их или взяли в аренду в Калифорнии.

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В 2015 году в суд Флориды был подан иск из-за проблемы с системой кондиционирования и вентиляции (HVAC), которая вызывала неприятный запах в салоне автомобиля при включении устройства в любое время года. Автовладельцы жаловались на неприятный запах даже после ремонта. По их словам, дефект заводской конструкции накапливал влагу в системе, что провоцировало рост плесени.

Тогда суд вынес решение в пользу Toyota, но пострадавшие подали повторный иск в Калифорнии. И в этот раз удалось урегулировать вопрос мировым соглашением, хотя Toyota продолжает отрицает все обвинения.

Раннее стало известно, что в США грядёт одна из самых масштабных отзывных кампаний. И снова речь идёт о подушках безопасности, но уже не бренда Takata, а других производителей. Национальная администрация безопасности дорожного движения США объявила о возможности очередной отзывной кампании — опасность свои владельцам могут представлять до 51 миллиона автомобилей.