Исследование доказало преимущество электрокаров над гибридами

Выбросы от гибридов оказались не менее значительными, чем от машин с ДВС. Исследование, проведенное Международным советом по чистому транспорту, подтвердило, что с точки зрения выбросов электрокары менее опасны для окружающей среды, особенно при зарядке от возобновляемых источников энергии.

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Эксперты объясняют, что к выбросам парниковых газов за весь период эксплуатации машины нужно отнести выбросы от производства батарей и автомобилей, производство топлива, использование автомобиля и его утилизацию. Только комплексный подход дает объективное представление о влиянии автомобиля на экологию.

За основу анализа специалисты взяли автомобили среднего класса 2024 модельного года. Установлено, что на протяжении всего жизненного цикла гибриды с самозарядкой выбрасывают в 2,2 раза больше парниковых газов, чем электрические седаны, а гибридные внедорожники — в 2,5 раза больше. Подключаемые гибридные автомобили выбрасывают почти вдвое больше. Тем временем, внедорожники с ДВС производят до 3,5 раза больше выбросов, чем аналогичные электрокары.

На основании данных о зарядке автомобилей от средней электросети выяснилось, что полностью заряженные от возобновляемой электроэнергии гибридные внедорожники производят парниковых газов в 4,9 раза больше, а внедорожники с ДВС — в 6,7 раза больше на протяжении своего жизненного цикла.

Проанализировав данные, выяснилось, что электрокары до 74 процентов экологичнее по сравнению с машинами с ДВС. Но электромобили могут стать безопаснее до 85 процентов, если для зарядки использовать возобновляемую электроэнергию.

По прогнозам Международного совета по чистому транспорту, к 2023 году экологические преимущества электрокаров станут значительнее. Так, выбросы внедорожников с ДВС будут превышать показатели электрических внедорожников, работающих на возобновляемой энергии, в 7,5 раз.