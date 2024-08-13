Лимита выплат по ОСАГО стало чаще не хватать на ремонт авто

Аварий с ущербом выше 400 тыс. рублей становится больше с каждым годом, сообщают страховщики. За первые шесть месяцев года доля таких случаев достигла 3,3%, в 2023-м их было около 1,7%. Таким образом, россиянам всё чаще не хватает лимита выплат по ОСАГО. Эта тенденция связана с ростом стоимости восстановления авто из-за подорожания запчастей и работ, пишут «Известия». В последний раз порог выплат по ОСАГО изменили в 2014 году, однако с тех пор он устарел, считают эксперты. За 10 лет инфляция составила порядка 97%. Водители, которые хотят снизить риск того, что возмещения по ОСАГО окажется недостаточно для компенсации ущерба пострадавшему, могут купить расширенную добровольную страховку, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.