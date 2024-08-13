Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке китайских авто с пробегом

При покупке подержанного китайского автомобиля, прежде всего, необходимо осмотреть его кузов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева. По его словам, из-за того, что некоторые автобренды не провели адаптацию своих машин к российским условиям, автомобили могут быстро ржаветь.

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По его словам, если обнаружится коррозия на кузове, то это будет повод для хорошего торга. Затем необходимо осмотреть днище автомобиля, проверить подвеску на отсутствие люфтов и повреждений пыльников и сайлент-блоков. Также важно оценить состояние двигателя, проверить отсутствие потеков масла и антифриза.

Кроме того, если на машине установлен вариатор или робот, то лучше провести их диагностику. Если в автомобиле нестабильно работает электроника, это в дальнейшем может привести к дорогому ремонту.

До этого Васильев заявил, что низкая стоимость автомобиля в сочетании с маленьким пробегом — явный признак серьезных проблем.

По его словам, это может быть авто, купленное по параллельному импорту, и по новым правилам за него надо платить огромный утильсбор. Продавец «забывает» об этом предупредить, а потом новому владельцу придется искать деньги, ведь иначе машину просто не зарегистрируют.

Кроме того, такие авто могут быть в залоге, под арестом или кредитные. Во всех случаях вас ждут многоэтапные споры и доказательства, что вы честный покупатель, который не знал о «подставе».