МТЗ прекратит выпуск легендарного трактора BELARUS 82.1

Минский тракторный завод провёл рестайлинг трактора BELARUS 82.1. МТЗ вместо выпуска «квадратного» BELARUS 82.1 переходит на сборку модернизированной модели 82.3, рассказал изданию «Трактор.бел» первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» — технический директор Сергей Авраменко. Правда, как отметил господин Авраменко, для серийного выпуска этой техники необходимы дополнительные площади.

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Важно уточнить, что Минский тракторный завод решил отказаться от крыльев, капота и некоторых других выполненных из стали элементов, которые применяли на модели BELARUS 82.1. Эти детали уступили место композитным аналогам, поэтому индекс модели изменился на BELARUS 82.3.

При этом стилистика машины кардинально изменилась, так что образ хорошо знакомой публике «восьмидесятки» стал достаточно агрессивным. На изготовление композитного капота требуется всего четыре минуты — в разы меньше, чем тратилось на сварку металлической крышки.