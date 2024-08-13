Источник на УАЗе: замены "Буханке" попросту нет

На прошлой неделе Ян Хайцеэр, вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС), сделал резонансное заявление относительно "Буханки", её стоимости и соотношения с качеством и безопасностью. Если коротко, то Хайцеэр сказал, что "Буханка" стоит дорого и не должна выезжать на современные дороги.

Редакция "Российской газеты" уже побеседовала с другим экспертом Егором Васильевым, который объяснил, почему автомобилю, разработанному в середине прошлого века и выпускающемуся поныне, пока рано на пенсию. Васильев затронул к тому же интересную тему количества ДТП с "Буханкой" - их крайней мало.

Также "РГ" связалась с источником на Ульяновском автозаводе, который задал риторический вопрос: какую альтернативу обсуждаемой модели предлагает автоэксперт Хайцеэр?

"Буханка имеет категорию N1G - фактически это полноприводное грузовое ТС. При сертификации все модификации СГР (старый грузовой ряд - прим. "РГ") получают Заключение об оценке типа транспортного средства, подтверждающее соответствие всем требованиям. Модель концептуально разработана свыше шести десятков лет назад. И подходить к ней с мерилом современных легковых машин как минимум не корректно. Но по сей день подобрать ей альтернативу на отечественном рынке трудно, особенно если вспомнить про отдаленные регионы", - объяснил свою позицию собеседник "РГ".

Также "РГ" ознакомилась со статистикой продаж автомобилей УАЗ, и цифры подтверждают, что рынку "Буханка" определённо нужна. В январе количество проданных СГР составляет 608 авто, в феврале - 937 машин, далее - количество автомобилей, проданных в последующие месяцы, включая июль: 1038, 1693, 1176, 1228, 1382 автомобиля. Интересно, что СГР в рассмотренный период времени всегда продавалась в количестве большем, чем УАЗ "Патриот", который в июле, к примеру, купили 1233 раза.

Цены на УАЗ СГР в зависимости от версии (комби, фургон, автобус, одно- и двухрядные кабины) лежат в диапазоне 1 430 000 рублей - 1 520 000 рублей, версия "Экспедиция" стоит 1 725 000 рублей.