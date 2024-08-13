Проблему нехватки водителей грузовиков частично можно решить с помощью применения беспилотных технологий при межскладских перемещениях. Это позволит освободить людей и направить специалистов работать на внутригородских и межрегиональных перевозках. Об этом РИА Новости рассказал замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян. Эксперт подчеркнул, что в России сейчас наблюдается нехватка водителей грузовых автомобилей. По его словам, в первую очередь эта проблема связана с низким притоком молодежи в профессию. Дальнобойщиками в основном работают люди старше 50 лет. Престиж специальности сильно упал, поэтому молодые кандидаты даже за хорошую зарплату не готовы устраиваться водителями крупнотоннажных грузовых авто. Основные причины - большая нагрузка, материальная ответственность за товар и состояние трака.