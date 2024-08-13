В Госдуме предложили в 50 раз поднять штраф за громкий выхлоп автомобилей

В ЛДПР предложили увеличить штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума с 500 рублей до 25 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Московского городского отделения партии Романа Крастелева.

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По его словам, полиция Санкт-Петербурга первой среди российских регионов разработала и начала использовать эффективный правовой механизм для наказания водителей автомобилей и мотоциклов с громкими выхлопами.

«Необходимо перенять этот опыт для Москвы и увеличить штраф с 500 рублей до 25 тысяч рублей», — сказал Крастелев.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге у полицейских появился специальный сертифицированный прибор для замера уровня шума на месте. За одни выходные водители 15 транспортных средств были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей.

В рамках проверок сотрудники ДПС составляют на водителей протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Их привлекают к ответственности по статье 8.23 за превышение установленного уровня шума. Также инспекторы наказывают автомобилистов и мотоциклистов по статье 12.5 за внесение изменений в конструкцию транспортных средств. На устранение выявленных нарушений автомобилистам и мотоциклистам дают 10 дней, в противном случае регистрация транспортного средства аннулируется.